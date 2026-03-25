Reportan inconsistencias en publicaciones del periódico La Regeneración

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México
/ 25 marzo 2026
    Reportan inconsistencias en publicaciones del periódico La Regeneración
    Entre 2018 y 2026, Morena ha presupuestado más de 600 millones de pesos para el diseño, impresión y distribución del periódico Regeneración, uno de sus principales medios de propaganda a nivel nacional. EL UNIVERSAL

Aunque el partido señaló haber erogado recursos para 47 ediciones, las páginas web del medio indican que sólo se han publicado 34

Morena ha reportado un gasto de al menos 195 millones 57 mil 633 pesos en el periódico La Regeneración entre 2019 y 2025, de acuerdo con registros en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Aunque el partido señaló haber erogado recursos para 47 ediciones, las páginas web del medio indican que sólo se han publicado 34.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-ve-anomalias-en-gasto-de-morena-para-periodico-regeneracion-JG19688177

Además de la inconsistencia en los números, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha detectado irregularidades relacionadas con el gasto del periódico, como una subvaluación en el costo de ejemplares, avisos tardíos para que la autoridad electoral pudiera verificar el tiraje y contenido que no está relacionado con el objetivo del presupuesto asignado.

Desde su creación en 2019, el periódico se financia a través del “gasto para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”, este recurso proviene de 3% del financiamiento ordinario anual de cada partido.

Las erogaciones relativas a este tipo de gasto deben registrarse en la PNT, donde Morena señaló haber gastado la mayoría de este recurso para el diseño, impresión y distribución del periódico La Regeneración, que se anuncia como “posiblemente, el periódico feminista más grande América Latina”, de acuerdo con un video en su página web.

Según dictámenes de fiscalización del INE, en 2022 el instituto determinó que Morena omitió acreditar el grado de cumplimiento, impacto y resultados de 13 proyectos destinados al liderazgo político de las mujeres con un valor de 53 millones 836 mil 760 pesos, entre estos, 10 ediciones de La Regeneración.

Ese mismo año, el partido omitió notificar formalmente la cancelación de tres números del periódico; además, la autoridad electoral señaló que en la edición de septiembre se trataron temas ajenos al liderazgo político de las mujeres, como el orgasmo femenino, el ciberbullying y la reforma electoral.

Acorde con su Plan Anual de Trabajo, Morena prevé destinar 67 millones de pesos a la publicación de seis ediciones de su periódico este año, con un primer tiraje de 2 millones 600 mil ejemplares.

No obstante, cuando este diario acudió al Comité Ejecutivo Nacional para solicitar ejemplares recientes, el personal de recepción, tras una breve búsqueda, no consiguió encontrar ninguna copia de La Regeneración.

Dato

* 67 millones de pesos es lo que Morena planea gastar en 2026 para seis ediciones bimestrales del periódico.

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