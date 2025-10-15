Frenan captura de capitán vinculado con trama de huachicol fiscal

Miguel Ángel Solano Ruiz, ‘El Capitán Sol’, es señalado como personaje clave en el contrabando de combustible en aduanas

Una juez federal frenó por tiempo indefinido la orden de aprehensión contra el Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, personaje clave en la supuesta red de marinos que controlaban el huachicol fiscal en las aduanas, y le dio un plazo de tres días para presentarse a una audiencia de imputación.

Rosa María Cervantes Mejía, juez decimosegundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió a Solano una suspensión definitiva que impide que la Fiscalía General de la República (FGR) le ejecute el mandato de captura librado el pasado 19 de agosto por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La impartidora de justicia, sin embargo, aclara en el fallo que esta suspensión es sólo para que acuda sin ser detenido a la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez y no impide que, en caso de ser vinculado a proceso, el juez de control le imponga y ejecute la prisión preventiva de oficio en el penal del Altiplano.

”Se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal se refiere y al de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, en la inteligencia que no deberá ser privado de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión reclamada. Ello, hasta que se informe que quedó firma la sentencia que se dicte en el expediente principal”, se lee en el fallo.

”Suspensión que también dejará de surtir efectos si cambia la situación jurídica de la parte quejosa, pues la medida cautelar no puede tener efecto sobre actos diversos a los de la litis incidental”.

Cervantes fijó el pago de una garantía de 3 mil pesos en un plazo máximo de 5 días, para que esta protección judicial continúe vigente.

También acota que la suspensión no protege a Solano contra una posible captura por delitos en flagrancia ni tampoco contra una orden de aprehensión distinta al caso de contrabando de combustibles.

”El Capitán Sol” o “El Fantasma”, como también lo apodaban, es señalado por la FGR como el intermediario del Almirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando, en la supuesta trama de corrupción de marinos en las aduanas marítimas.

De acuerdo con la Fiscalía, Solano enviaba a funcionarios de la aduana de Tampico sobornos de un millón 750 mil pesos por cada embarcación de huachicol que permitían descargar en dos recintos fiscales.

Tan sólo entre abril de 2024 y marzo de 2025 un total de 31 buques arribaron por las aduanas de Altamira y Tampico y desembarcaron combustibles de contrabando.

El capitán también fue identificado por las autoridades financieras como quien entre 2015 y 2023 se gastó 52 millones 128 mil 239 pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas y establecimientos de Big Bola, pagando el 99.73 por ciento en efectivo.

En ese periodo, tanto el hipódromo como la casa de apuestas reportaron 400 avisos a las autoridades hacendarias, pero durante todos esos años nunca se procedió en su contra.

Hasta agosto pasado se giró en contra del capitán la orden de aprehensión que ahora ha sido frenada.

