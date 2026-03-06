‘Fue para proteger a la ciudadanía’... García Harfuch aclara operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’

Durante la conferencia matutina del gobierno federal, el funcionario señaló que el dispositivo de seguridad no tuvo como finalidad resguardar el funeral del presunto líder criminal, sino evitar disturbios y proteger a la población .

El despliegue de fuerzas de seguridad durante el sepelio de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” , generó cuestionamientos sobre el objetivo del operativo implementado en Jalisco . Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , ofreció una explicación pública sobre la presencia de militares y elementos federales.

La aclaración surge luego de que imágenes del operativo circularan ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, mostrando la presencia de decenas de elementos de seguridad en los alrededores del panteón donde se realizó el entierro.

OPERATIVO PARA EVITAR DISTURBIOS Y BLOQUEOS

García Harfuch explicó que la decisión de desplegar fuerzas de seguridad se tomó después de los episodios violentos registrados días antes, cuando se reportaron bloqueos e incendios de vehículos en distintos puntos del país.

El funcionario detalló que el operativo fue implementado de manera conjunta por la Guardia Nacional, autoridades estatales de Jalisco y otras dependencias de seguridad.

“Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía, el antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos... fue para proteger a la población, no fue para escoltar a nadie”, afirmó el secretario.

Según explicó, el objetivo principal era prevenir que grupos criminales generaran nuevos actos violentos durante el funeral del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario añadió que, gracias al despliegue preventivo, no se registraron disturbios durante el sepelio, lo que permitió mantener el orden en la zona.

SEGURIDAD EN EL PANTEÓN DURANTE EL FUNERAL

El entierro de Rubén Oseguera Cervantes se realizó el pasado 2 de marzo en el panteón Recinto La Paz, donde se implementó un control de acceso para limitar la presencia de personas.

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de 80 elementos de seguridad participaron en la vigilancia del lugar durante la ceremonia.

El acceso al cementerio fue restringido únicamente a familiares y personas autorizadas, como parte de las medidas adoptadas para evitar aglomeraciones o incidentes.

Durante esos momentos también se reportó un hecho aislado dentro del panteón: un joven de nacionalidad italiana fue presuntamente golpeado y despojado de su equipo fotográfico por un individuo vestido de negro.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba el funeral, aunque no se reportaron disturbios mayores ni enfrentamientos en el exterior del lugar.

NO HAY OPERATIVO PERMANENTE EN EL PANTEÓN

El titular de Seguridad aclaró que actualmente no existe un operativo permanente para resguardar el cementerio donde fueron depositados los restos del presunto narcotraficante.

“No hay un operativo como tal para proteger al panteón o algo específico en ese lugar”, reiteró el funcionario durante su intervención ante los medios.

La muerte de Oseguera Cervantes ocurrió el 22 de febrero, cuando fue abatido durante un operativo federal encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo objetivo inicial era lograr su captura.

Tras ese operativo, integrantes del CJNG realizaron una serie de actos violentos en distintos puntos del país, incluyendo bloqueos carreteros e incendios de vehículos, lo que obligó a las autoridades a desplegar operativos de contención.

Durante aquella jornada de violencia murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un miembro de la Fiscalía de Jalisco y 30 presuntos integrantes del CJNG, según los reportes oficiales.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD

· Los operativos preventivos en funerales de figuras criminales suelen implementarse para evitar concentraciones masivas o actos de violencia relacionados con grupos delictivos.

· El CJNG es considerado uno de los grupos criminales con mayor presencia territorial en México según reportes de seguridad federales.

· En eventos de alto riesgo, las autoridades suelen coordinar operativos entre fuerzas federales, estatales y municipales para evitar disturbios o enfrentamientos.