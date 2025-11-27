Fuertes lluvias en Veracruz destruyen puente provisional

El 27 de noviembre se reportó que a causa de las lluvias hubo otro siniestro en Veracruz, de manera más especifica, entre las comunidades de Zontecomatlán e Ilamatlán.

Se informó que ambas comunidades quedaron incomunicadas entre ellas, después que las lluvias, de la noche del 26 de noviembre, derrumbaran el puente que las conecta.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza mantenimiento pluvial; reparan rejillas en Periférico LEA

El incidente ha sido marcado por los medios como un seguimiento de los desastres ocurridos por las fuertes lluvias del 10 de octubre, ya que la estructura fue construida de modo provisional por elementos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Pobladores describieron al puente como ‘un paso provisional que instaló la Secretaría de Comunicaciones con tubos metálicos y un relleno de grava y arena...’

Según informes de Comisión Nacional del Agua (Conagua) las lluvias del día de ayer rebasaron los 160 litros por metro cuadrado, en 24 horas. La frecuencia y cantidad fue tan alarmante que la preocupación de desbordamiento, por parte del Río Cavazos, regresó a los pobladores.