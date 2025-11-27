Fuertes lluvias en Veracruz destruyen puente provisional

México
/ 27 noviembre 2025
    Fuertes lluvias en Veracruz destruyen puente provisional
    Fuertes lluvias en Veracruz destruyen puente provisional FOTO: VANGUARDIA

A causa de las lluvias, el posible desbordamiento del Río Cavazos se ha vuelto nuevamente una preocupación en la zona

El 27 de noviembre se reportó que a causa de las lluvias hubo otro siniestro en Veracruz, de manera más especifica, entre las comunidades de Zontecomatlán e Ilamatlán.

Se informó que ambas comunidades quedaron incomunicadas entre ellas, después que las lluvias, de la noche del 26 de noviembre, derrumbaran el puente que las conecta.

El incidente ha sido marcado por los medios como un seguimiento de los desastres ocurridos por las fuertes lluvias del 10 de octubre, ya que la estructura fue construida de modo provisional por elementos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Pobladores describieron al puente como ‘un paso provisional que instaló la Secretaría de Comunicaciones con tubos metálicos y un relleno de grava y arena...’

Según informes de Comisión Nacional del Agua (Conagua) las lluvias del día de ayer rebasaron los 160 litros por metro cuadrado, en 24 horas. La frecuencia y cantidad fue tan alarmante que la preocupación de desbordamiento, por parte del Río Cavazos, regresó a los pobladores.

Desde sus redes sociales, Conagua informó que las lluvias fuertes se mantendrán en las regiones que fueron afectadas, previamente, por las inundaciones del 10 de octubre.

Hasta el momento, no hay respuesta oficial de las autoridades ante el derrumbamiento del puente de Zontecomatlán e Ilamatlán.

Temas


Clima
Derrumbes
inundaciones

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


Conagua

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

