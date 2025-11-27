Saltillo refuerza mantenimiento pluvial; reparan rejillas en Periférico LEA

Con el propósito de fortalecer la seguridad vial y prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, el gobierno municipal encabezado por Javier Díaz González intensificó los trabajos de reparación y mantenimiento de rejillas pluviales en la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia San Ramón.

Por instrucción del alcalde, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública ejecuta estas labores en el tramo comprendido entre las calles 18 de Marzo y 21 de Marzo, con el objetivo de mejorar las condiciones para peatones y automovilistas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Adeudas el predial? ¡Aprovecha! Estímulos fiscales continúan vigentes en Saltillo

La intervención busca eliminar riesgos ocasionados por estructuras dañadas que pueden provocar accidentes o generar afectaciones a los vehículos, especialmente en días de lluvia.

El Gobierno de Saltillo informó que estos trabajos, que se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, permitirán que el agua pluvial escurra de forma adecuada hacia el sistema de drenaje, evitando encharcamientos que dificultan la movilidad y deterioran la infraestructura vial. Asimismo, el Ayuntamiento agradeció la paciencia de la ciudadanía e invitó a los automovilistas a tomar precauciones, prever tiempos de traslado y utilizar vías alternas mientras continúan las labores.

ATIENDEN REPORTES CIUDADANOS

En atención a reportes enviados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron una limpieza integral en distintos callejones del fraccionamiento Mirasierra.