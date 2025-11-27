Saltillo refuerza mantenimiento pluvial; reparan rejillas en Periférico LEA
Los trabajos abarcan el tramo entre las calles 18 de Marzo y 21 de Marzo, en la colonia San Ramón
Con el propósito de fortalecer la seguridad vial y prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, el gobierno municipal encabezado por Javier Díaz González intensificó los trabajos de reparación y mantenimiento de rejillas pluviales en la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia San Ramón.
Por instrucción del alcalde, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública ejecuta estas labores en el tramo comprendido entre las calles 18 de Marzo y 21 de Marzo, con el objetivo de mejorar las condiciones para peatones y automovilistas.
La intervención busca eliminar riesgos ocasionados por estructuras dañadas que pueden provocar accidentes o generar afectaciones a los vehículos, especialmente en días de lluvia.
El Gobierno de Saltillo informó que estos trabajos, que se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, permitirán que el agua pluvial escurra de forma adecuada hacia el sistema de drenaje, evitando encharcamientos que dificultan la movilidad y deterioran la infraestructura vial. Asimismo, el Ayuntamiento agradeció la paciencia de la ciudadanía e invitó a los automovilistas a tomar precauciones, prever tiempos de traslado y utilizar vías alternas mientras continúan las labores.
ATIENDEN REPORTES CIUDADANOS
En atención a reportes enviados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron una limpieza integral en distintos callejones del fraccionamiento Mirasierra.
El personal municipal retiró basura, escombro y desechos orgánicos acumulados entre las calles 13 y 15, así como en el bulevar Revolución y la calle 16, además de los callejones ubicados entre las calles 11 y 13 de la misma zona habitacional.
Para incrementar la seguridad de peatones, motociclistas y automovilistas, las cuadrillas municipales trabajaron también en la delimitación de carriles viales del bulevar Mirasierra. La aplicación de pintura blanca en los carriles centrales se llevó a cabo entre los bulevares Fundadores y Otilio González, en ambos sentidos de circulación.
Además, el Ayuntamiento instaló un reductor de velocidad en la colonia Hacienda las Isabeles. Las labores se desarrollaron sobre la calle Guacali, a la altura de Isabel de Castilla, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias y estudiantes que transitan por el sector y acuden al jardín de niños Elvira Luna Muñoz y a la primaria Mario Castro Gil.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo reafirma su compromiso de atender las necesidades de la ciudadanía y mejorar la infraestructura urbana para garantizar entornos más seguros y funcionales.