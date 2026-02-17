‘Ayudamos a los Estudiantes’; reducen tarifa de transporte público para alumnado de Nuevo León

El 17 de febrero se ha destacado que el gobierno de Nuevo León anunció el programa ‘Ayudamos a los Estudiantes’. El esquema tendrá como objetivo apoyar a las y los estudiantes durante sus jornadas en el transporte público.

Las autoridades afirmaron que los viajes por la entidad son otro desafío que muchos estudiantes deben vivir, mientras cursan clases, actividades y exámenes. Por ello, el gobierno ha decidido apoyar con el gasto del transporte, estableciendo la tarifa en 10 pesos.

‘Porque cuando hablamos de movilidad, no hablamos solamente de camiones o de rutas, hablamos de acceso a la educación, al esfuerzo diario y a los sueños de miles de jóvenes que todos los días salen de su casa con la esperanza de construir algo mejor’ expresó la administración del gobernador Samuel García.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, afirmó que el programa ‘Ayudamos a los Estudiantes’ aplicará una tarifa preferencial al transporte público, tanto en autobuses como en el Metro. El programa comenzará a ser válido para este 23 de febrero del 2026.

En su momento, el beneficio de tarifa solo aplicaba para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los cuales marcaban un aproximado de 110,000 alumnos. Sin embargo, el nuevo esquema del 2026 también será aplicado para el alumnado de 37 planteles, registrando un aproximado de 47,000 estudiantes.

‘Eso es lo que el nuevo Nuevo León hoy le anuncia no solo a la Uni, sino a todas las universidades y prepas de Nuevo León: Cecyte, UT Militarizada, Conalep’ indicó Samuel García.

Durante el anuncio, se detalló que el apoyo no se limitará a entre semana, sino a todos los tipos de horario escolar que se presenten en la educación pública de Nuevo León.

‘Por eso hoy arrancamos Ayudamos a los Estudiantes, que es una estrategia que amplía la tarifa preferencial para alumnas y alumnos de nivel medio superior y superior de los sistemas públicos educativos de Nuevo León dentro de la zona metropolitana de Monterrey’ Samuel García.

En paralelo, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas aseveró que la importancia del programa se debe a que el gobierno dará herramientas y estudiantes para transitar en el estado sin complicaciones monetarias.

‘Ayudamos a los Estudiantes tiene precisamente una misión y, sobre todo, una petición para todas y para todos ustedes: continúen con su formación, prepárense; el estado de Nuevo León está de su lado. El estado de Nuevo León los apoya y, sobre todo, el estado de Nuevo León les exige que sigan con esa formación porque el estado de Nuevo León los y las necesita’ indicó Colosio Riojas.