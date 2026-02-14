NL aplica más de 9 mil dosis de vacuna contra el sarampión en arranque de macrobrigada

México
/ 14 febrero 2026
El horario de vacunación es de las 08:30 horas a las 15:00, en la Explanada de los Héroes en la Macroplaza de Nuevo León

Al corte de las 12:00 horas de este sábado, el gobierno de Nuevo León aplicó 9 mil dosis de vacuna contra el sarampión en el arranque de la macrobrigada instalada en la Explanada de los Héroes en la Macroplaza.

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó de las dosis aplicadas del biológico y mencionó que se espera llegar a las 20 mil en estos dos días de la jornada.

La titular de Salud en el estado, Alma Rosa Marroquín, expuso que la mejor forma de prevenir el virus es la vacunación.

Decirles que estamos enfrentando esta situación de riesgo, donde existe un virus que es altamente contagioso y que tenemos la vacuna que es segura, es gratuita, está disponible y tiene una alta protección’, señaló la funcionaria estatal.

Explicó que por eso se instaló la macrobrigada que comenzó este sábado y concluye el domingo y durante la cual se esperan aplicar hasta 20 mil dosis.

Estamos considerando aplicar 20 mil dosis estos dos días; ojalá pudieran ser más’, indicó.

Este sábado, desde temprana hora se vieron grandes filas en las inmediaciones de la Macroplaza de gente que acudió a buscar la vacuna.

El horario de vacunación es de las 08:30 horas a las 15:00. En lo que va del 2026, en Nuevo León se han registrado 18 casos confirmados de sarampión.

TE PUEDE INTERESAR: Amplían vacunación contra el sarampión en Saltillo; alistan módulos en plazas comerciales

Marroquín destacó que el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa que afecta principalmente a menores y se puede contagiar cuando una persona enferma de sarampión tose o estornuda.

