$!Futbol, peleas de gallos y armas... ‘Chuchito Nini’, el niño sicario de 15 años presumía en redes su vida como lugarteniente de ‘Los Reyes’

El adolescente identificado como “Chuchito Nini” murió la noche del 30 de agosto en el municipio de Tocumbo, Michoacán, durante un operativo en el que también perdió la vida Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El Wicho” o “R5”, señalado como líder del Cártel de Los Reyes. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el operativo ocurrió en la ranchería Rodeo del Pinal luego de trabajos de inteligencia realizados por la XII Región Militar. La dependencia informó que elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron “agredidos con disparos de arma de fuego” y respondieron a la agresión.

Tras el enfrentamiento fueron localizados dos hombres sin vida. La versión oficial señala que se aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos, cargadores de distintos calibres y una cuatrimoto.

Reportes de Quadratín Michoacán y Milenio identificaron al adolescente como Jesús “N” y señalaron que tenía 15 años. Según esas versiones, era sobrino de “El Güicho”, pertenecía a su grupo de escoltas y presuntamente participaba en el reclutamiento de otros menores. DOS CUENTAS DE INSTAGRAM CON MILES DE SEGUIDORES Las redes sociales atribuidas al adolescente permiten observar una transformación en las imágenes publicadas durante aproximadamente dos años. Al menos dos cuentas de Instagram fueron vinculadas con su identidad y ambas reunían más de 4 mil seguidores antes del operativo.

Una de ellas, @chuchito_pistolas_666, aparecía con el nombre de usuario “Chávez_joshua_H3” y registraba 2 mil 222 seguidores. La segunda, @chuchito_pistolas_, utilizaba el nombre “Joshua_Sandoval_RW” y tenía 2 mil 153 seguidores. En la primera cuenta se podía leer como biografía “Ni la muerte están mala ni la vida tan buena” (sic), acompañada por emojis de casco militar y calavera. La segunda mostraba “Cotija\Los Reyes”, junto con emojis relacionados con queso y fruta. Las publicaciones más antiguas conservadas datan de hace unas 85 semanas, lo que permite reconstruir parte de los contenidos que el adolescente compartió antes de su muerte. FUTBOL, GALLOS Y ROPA DE MARCA Entre las primeras imágenes aparece el adolescente sentado sobre el pasto con un balón de futbol entre las piernas, mientras vestía un jersey azul de Chivas, calcetas y tenis Puma. Sobre la fotografía escribió “Recuerdos” junto con un reloj de arena. En otra publicación de esa etapa aparece con una playera Tommy Hilfiger y una cicatriz visible en la mejilla derecha. El texto “Y que retumbe el base” estaba acompañado por referencias a corridos, género musical que posteriormente se convirtió en un elemento frecuente de sus publicaciones.

Después comenzaron a aparecer fotografías relacionadas con peleas de gallos. En al menos tres publicaciones se le observa sosteniendo ejemplares de pelea, mientras que otra imagen muestra a un grupo numeroso de hombres reunidos bajo un toldo alrededor de lo que parece ser un ruedo improvisado. Con el paso de las semanas, las fotografías combinaron ropa de marcas como Tommy Hilfiger, Aero y Calvin Klein con cadenas, música de banda y corridos. En algunas imágenes también aparecen objetos que parecen ser fundas o armas, aunque las fotografías por sí solas no permiten establecer con certeza su función o pertenencia. EL CAMBIO EN LAS IMÁGENES DEL ADOLESCENTE Las publicaciones posteriores muestran un cambio más marcado en la estética de las fotografías. En algunas aparece con el rostro cubierto mediante emojis y ropa de estilo táctico, mientras que las armas comenzaron a formar parte del contenido visual. La música también adquirió relevancia. En distintas publicaciones aparecen canciones de intérpretes como José Aldaz, Alemi Bustos, Fuerza Regida, Calle 24 y Chuyin. José Aldaz es autor del corrido “El Wicho (R-5)”, dedicado a Luis Enrique Barragán Chávez. Alemi Bustos, junto con Grupo Comando HG, también grabó “El R5”, relacionado con el mismo personaje. Sin embargo, en las publicaciones revisadas aparecen otras canciones de estos artistas y no necesariamente esos corridos específicos. Una fotografía tomada dentro de un vehículo tiene como ubicación Jiquilpan, Michoacán, y muestra al adolescente con un suéter Calvin Klein mientras se reproduce “El Metro”, de José Aldaz. Posteriormente aparecen imágenes nocturnas con ropa deportiva y elementos que refuerzan el cambio de imagen que se observa en sus perfiles. EL CASO DE CHUCHITO NINI EN MICHOACÁN La muerte del adolescente ocurrió junto con la de “El Wicho” durante el operativo militar del 30 de agosto. La identificación posterior llevó a familiares de ambos a reclamar los cuerpos ante la Fiscalía General del Estado. Mientras la pareja sentimental de Barragán Chávez solicitó el cadáver del presunto líder criminal, la madre del adolescente pidió el cuerpo de su hijo para trasladarlo a Los Reyes, donde se realizarían los servicios funerarios. El caso expone, a través de las publicaciones atribuidas al menor, una trayectoria digital que pasó de imágenes relacionadas con futbol y aficiones personales a fotografías con elementos asociados con la actividad criminal. La vinculación con el grupo de “El Güicho” corresponde a lo señalado por medios que reportaron la identidad y presuntas funciones del adolescente.

DATOS CURIOSOS · Las dos cuentas atribuidas a “Chuchito Nini” sumaban más de 4 mil seguidores antes del operativo. · Las publicaciones conservadas abarcan aproximadamente 85 semanas. · Una de sus fotografías más antiguas lo muestra con un jersey de Chivas y un balón de futbol. · Las cuentas incluían publicaciones relacionadas con peleas de gallos. · Entre los artistas que aparecen en las publicaciones están José Aldaz y Alemi Bustos, intérpretes vinculados mediante sus canciones con la figura de “El R5”. · El operativo ocurrió en Tocumbo, Michoacán, el 30 de agosto.