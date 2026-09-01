¿Quién es Chuchito Nini?... niño sicario y sobrino del ‘R5’ quien reclutaba adolescentes para el Cártel de Los Reyes

De acuerdo con versiones difundidas después del enfrentamiento, “Chuchito Nini” habría muerto junto con Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El Wicho” o “R5” , identificado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes de la organización criminal. También se reportó extraoficialmente la muerte de William Álvarez, alias “El Maníaco” .

Un operativo federal en Los Reyes, Michoacán , realizado durante la madrugada del 31 de agosto, derivó en un enfrentamiento armado que mantiene abiertas varias interrogantes sobre el saldo final y las personas involucradas. Entre los nombres que comenzaron a circular aparece el de Jesús Sandoval , alias “Chuchito Nini” , señalado extraoficialmente como integrante de la estructura del Cártel de Los Reyes .

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que durante la madrugada ocurrió un enfrentamiento como resultado de un operativo en el que participaron la Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil de Michoacán . Sin embargo, hasta el momento de los reportes disponibles, las autoridades no habían confirmado públicamente el abatimiento de “El Wicho” ni la identidad oficial de todas las personas fallecidas.

¿QUIÉN ERA “CHUCHITO NINI”?

Jesús Sandoval es señalado en versiones extraoficiales como un menor de edad no mayor de 17 años que operaba dentro de la estructura armada del Cártel de Los Reyes, organización criminal con presencia principalmente en esa región de Michoacán.

Información que circula en redes sociales, sin confirmación oficial, sostiene que era presuntamente sobrino de “El Wicho” o “R5” y que además formaba parte de su círculo cercano como escolta. Estas versiones también le atribuyen una cuenta en redes sociales identificada con el nombre de “Chuchito Pistolas”.

En fotografías difundidas en distintas plataformas aparece portando armamento de alto poder y equipo táctico. Entre las imágenes se observa un fusil FN MK16 con un cargador de tambor, además de uniforme camuflado, rodilleras y un chaleco con parches donde se leen las palabras “NINI” y “CHUCH”.

SU PRESUNTO PAPEL DENTRO DEL GRUPO CRIMINAL

Un organigrama extraoficial difundido por una cuenta especializada en temas de seguridad colocó a “Chuchito Nini” como un supuesto “lugarteniente de mayor confianza” dentro del grupo, junto con otros integrantes identificados como Antonio Sandoval, “Tercer Elemento”, y Antonio “Tony” Pérez, “El Bravo”.

Su nombre también ha sido relacionado en reportes y mensajes atribuidos a organizaciones criminales con la disputa por el control territorial en Michoacán, la extorsión a productores de aguacate y los enfrentamientos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mismo tipo de reportes señala que Jesús Sandoval habría participado en el reclutamiento de otros adolescentes para la organización. No obstante, este señalamiento no cuenta con confirmación oficial, por lo que permanece como parte de información extraoficial difundida tras los hechos.

“EL WICHO” TOMÓ EL MANDO DEL CÁRTEL DE LOS REYES

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Wicho”, “El Güicho” o “R5”, es señalado como uno de los dirigentes del Cártel de Los Reyes, grupo vinculado con la alianza criminal conocida como Cárteles Unidos.

Barragán Chávez habría asumido un papel de liderazgo después de la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, ocurrida el 1 de agosto durante un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de Los Reyes.

Con “La Quiringua” recluido en el penal federal del Altiplano, “El Wicho” quedó señalado como una de las principales figuras de la organización. Su nombre, además, ya había aparecido desde años atrás en mensajes atribuidos a grupos criminales que operan en Michoacán.

ESTADOS UNIDOS OFRECÍA MILLONES POR “EL WICHO”

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera lograr la captura y condena de Barragán Chávez. El anuncio formó parte de las acciones emprendidas por Washington contra dirigentes de Cárteles Unidos.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, una investigación iniciada en 2019 permitió rastrear una red relacionada con el tráfico de drogas desde Estados Unidos hasta presuntos integrantes de la organización criminal en México. El caso derivó posteriormente en acusaciones por conspiración para traficar narcóticos y armas de fuego.

Además del tráfico de drogas, autoridades de Estados Unidos señalaron a “El Wicho” por su presunta participación en la extorsión a productores de aguacate en Michoacán. También sostuvieron que recursos obtenidos por actividades criminales eran utilizados para adquirir armamento, vehículos y otros equipos empleados en operaciones armadas.