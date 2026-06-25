Cártel de Sinaloa y CJNG son prioridad de la DEA: Terry Cole

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    Cártel de Sinaloa y CJNG son prioridad de la DEA: Terry Cole
    “Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA”, dijo Cole. Cuartoscuro

La Embajada de EU en México difundió a través de sus redes sociales un mensaje del director de la DEA

CDMX.- La Embajada de Estados Unidos en México difundió a través de sus redes sociales un mensaje del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés), Terry Cole, en el que asegura que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son la prioridad de la agencia.

El video es un fragmento del mensaje de Cole que ayer dio a conocer la DEA en sus redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dof-publica-sentencia-de-la-corte-idh-mexico-responsable-por-caso-ernestina-ascencio-rosario-KN21683458

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA.

“Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, dice el funcionario estadounidense.

ASEGURAMIENTOS DE LA DEA

En el video original además hace referencia a que durante la actual administración estadounidense han sido aseguradas por la DEA 14 toneladas de fentanilo y 62 millones de pastillas, equivalentes a 478 millones de dosis.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reaparece-inzunza-en-reunion-virtual-de-comision-del-senado-JN21683569

“Gracias al presidente Trump y al Fiscal General interino, Todd Blanche, la DEA puede atacar esta crisis desde todos los ángulos posibles. Estamos persiguiendo una América libre de fentanilo. Eso no es un lema. No es un eslogan. Esta es nuestra promesa al pueblo estadounidense de que estamos respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma voluntad inquebrantable que ha definido a esta agencia por más de cinco décadas”, sostuvo.

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