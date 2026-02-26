¿Un capo en retiro? Riva Palacio pone en duda que ‘El Mencho’ aún fuera el jefe del CJNG
De acuerdo con el análisis del periodista, las imágenes difundidas sobre su ‘casa de seguridad’ sugieren que no era un criminal que vivía a salto de mata, sino que se encontraba ahí de forma permanente y en una aparente cotidianidad e, incluso, en un entorno familiar
CDMX.- El periodista Raymundo Riva Palacio pone en duda que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien murió este fin de semana tras un operativo para su captura, siguiera siendo el líder operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En su columna “Estrictamente Personal”, el analista cuestiona la narrativa oficial de que “El Mencho” fuera el criminal que “vivía a salto de mata”; incluso plantea la posibilidad de que fuera ya un capo en retiro, con una protección institucional y social que le permitía vivir en una aparente normalidad.
De acuerdo con su hipótesis, el refugio que habitaba –cuyas imágenes fueron difundidas por el propio gobierno– en el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco, no corresponde a la ostentación típica del narco ni a la precariedad de una guarida clandestina.
“Vista la casa desde el otro ángulo, no era el lugar donde se escondía un fugitivo que vivía a salto de mata y que andaban buscando por todo Jalisco, por Michoacán o por otros estados, como tantas veces dijeron funcionarios mexicanos. La casa de ‘El Mencho’, por lo contrario, cuenta otra historia, la de un capo en retiro abrigado por la permeabilidad política y social”, refiere.
La vivienda habitada por el capo se ubicaba en un fraccionamiento residencial de 43 casas en el Pueblo Mágico jalisciense y ha sido descrita oficialmente como un búnker de lujo. Sin embargo, para el periodista, está lejos de serlo.
Citando al periodista Diego Petersen, Riva Palacio apunta que exhibir la casa “no sólo alimenta el morbo, sino que alimenta los estereotipos del crimen organizado”. La descripción del inmueble, señala, rompe con esos clichés: cuartos pequeños, paredes desnudas, cocina desordenada, víveres abundantes “como para alimentar a un ejército”, electrodomésticos comunes, medicinas para enfermedades renales –padecimiento que sufría Oseguera– e incluso “inflables como los que utilizan los niños”.
Para el periodista, esa vivienda no parecía un escondite temporal, tampoco la madriguera de un prófugo “a salto de mata”, como en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la sierra de Durango, o como en el caso de otros capos históricos que procuraban pasar desapercibidos.
Por el contrario, añade, el lugar mostraba señales de residencia permanente: alto consumo eléctrico, equipo doméstico completo, cercanía con un hospital especializado y una ubicación visible desde lo alto de una colina con control de acceso.
“No era como esas casas llenas de lujo y ostentación de narcos que hemos visto a lo largo de los años, pero menos aún cercana a las guaridas en las que se escondían viejos líderes criminales para evitar ser detectados”, explica.
EL MENCHO, ¿PROTECCIÓN O CEGUERA INSTITUCIONAL?
Oseguera Cervantes fue localizado en Talpa, Jalisco, un “Pueblo Mágico que cada fin de semana duplica su población con el turismo”. Para el periodista Raymundo Riva Palacio esto despierta dudas sobre una posible protección institucional e incluso social.
¿Cómo pudo instalarse ahí sin despertar sospechas? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en esa casa? ¿Por qué el flujo constante de personal, víveres y consumo eléctrico no generó alertas?, son algunas de las preguntas que se hace el periodista en su columna de hoy.
Riva Palacio advierte que tan sólo la logística de la casa debió despertar sospechas a cualquier sistema de inteligencia, como el alto consumo de electricidad y agua, patrones que históricamente han servido para ubicar guerrillas y casas de seguridad.
“Las imágenes sugieren una permeabilidad que le permitía a ‘El Mencho’ residir en un santuario, donde la presencia de todo un equipo que lo atendía y cuidaba no despertó ninguna sospecha ni detonó una denuncia. ¿Cuánto tiempo llevaba Oseguera viviendo en ese lugar? Falta esa información. Lo que queda claro es que no era una residencia de paso ni una casa de seguridad”, advierte.
Desde el 2019, se tienen reportes de que las autoridades mexicanas tenían conocimiento de que “El Mencho” padecía insuficiencia renal, y por lo cual debía recibir tratamientos de diálisis. En febrero de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el capo sufría deficiencia renal.
La enfermedad de “El Mencho” refuerza la hipótesis de Riva Palacio sobre el posible retiro de un capo que había delegado el control de su organización criminal. Sin embargo, oficialmente, quien murió el domingo pasado cuando era trasladado a un hospital de la Ciudad de México era el líder criminal de una de las organizaciones criminales más sanguinarias y violentas del mundo.
Lo que no se ha puesto en duda es que, pese a su muerte, la estructura criminal del CJNG se mantiene intacta y operando.