¿Un capo en retiro? Riva Palacio pone en duda que ‘El Mencho’ aún fuera el jefe del CJNG

CDMX.- El periodista Raymundo Riva Palacio pone en duda que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien murió este fin de semana tras un operativo para su captura, siguiera siendo el líder operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su columna “Estrictamente Personal”, el analista cuestiona la narrativa oficial de que “El Mencho” fuera el criminal que “vivía a salto de mata”; incluso plantea la posibilidad de que fuera ya un capo en retiro, con una protección institucional y social que le permitía vivir en una aparente normalidad.

De acuerdo con su hipótesis, el refugio que habitaba –cuyas imágenes fueron difundidas por el propio gobierno– en el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco, no corresponde a la ostentación típica del narco ni a la precariedad de una guarida clandestina.

“Vista la casa desde el otro ángulo, no era el lugar donde se escondía un fugitivo que vivía a salto de mata y que andaban buscando por todo Jalisco, por Michoacán o por otros estados, como tantas veces dijeron funcionarios mexicanos. La casa de ‘El Mencho’, por lo contrario, cuenta otra historia, la de un capo en retiro abrigado por la permeabilidad política y social”, refiere.

La vivienda habitada por el capo se ubicaba en un fraccionamiento residencial de 43 casas en el Pueblo Mágico jalisciense y ha sido descrita oficialmente como un búnker de lujo. Sin embargo, para el periodista, está lejos de serlo.

Citando al periodista Diego Petersen, Riva Palacio apunta que exhibir la casa “no sólo alimenta el morbo, sino que alimenta los estereotipos del crimen organizado”. La descripción del inmueble, señala, rompe con esos clichés: cuartos pequeños, paredes desnudas, cocina desordenada, víveres abundantes “como para alimentar a un ejército”, electrodomésticos comunes, medicinas para enfermedades renales –padecimiento que sufría Oseguera– e incluso “inflables como los que utilizan los niños”.