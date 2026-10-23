García Harfuch presume que Percepción de Inseguridad en México cae a su nivel más bajo desde 2013

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó los resultados y señaló que 28 ciudades registraron mejoras estadísticamente significativas frente a septiembre de 2025. No obstante, reconoció que todavía existen retos para garantizar la tranquilidad de las familias.

La percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1% durante septiembre de 2026 , el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) comenzó a levantar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en 2013.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno federal mantendrá las acciones de inteligencia, investigación y coordinación con las 32 entidades federativas por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las cifras, sin embargo, reflejan la percepción de la población sobre la seguridad y no equivalen, por sí mismas, a una medición de todos los delitos cometidos en el país.

IRAPUATO Y CHILPANCINGO, ENTRE LAS CIUDADES CON MAYOR INSEGURIDAD PERCIBIDA

Los resultados de la ENSU muestran diferencias importantes entre las áreas urbanas evaluadas. En septiembre, Irapuato, Guanajuato, encabezó la lista con 90.5% de su población adulta que consideró inseguro vivir en su ciudad.

Le siguieron Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con 86.9%, y Mazatlán, Sinaloa, con 85.8%. En el extremo contrario, San Pedro Garza García, Nuevo León, registró el porcentaje más bajo, con 5.8%.

También reportaron niveles reducidos Benito Juárez, en Ciudad de México, con 13.8%, así como San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y Piedras Negras, Coahuila, ambas con 14.3%.

Entre junio y septiembre de 2026, diez áreas urbanas presentaron disminuciones estadísticamente significativas, mientras que seis registraron aumentos. Entre las mayores reducciones estuvieron San Francisco de Campeche, que pasó de 65.9 a 49.6%, y Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que bajó de 73.1 a 59.3%.

MUJERES REPORTAN MAYOR PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

La encuesta también identificó una diferencia de 13.6 puntos porcentuales entre mujeres y hombres. Mientras que 64.2% de las mujeres de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, entre los hombres la proporción fue de 50.6%.

La brecha muestra que la percepción de seguridad no es igual para toda la población. Factores como los desplazamientos cotidianos y las experiencias en espacios públicos forman parte del contexto en el que las personas evalúan su entorno.

Los cajeros automáticos ubicados en la vía pública fueron los lugares donde más personas manifestaron sentirse inseguras, con 68.7%. Después aparecieron las calles, con 61.8%, y el transporte público, con 61.1%. En las carreteras, el porcentaje llegó a 55.3%.

ROBOS, ALCOHOL Y DISPAROS ENTRE LOS REPORTES MÁS FRECUENTES

Además de medir la percepción general, el Inegi preguntó si la población había presenciado o escuchado conductas delictivas o antisociales cerca de su vivienda durante el tercer trimestre del año.

El consumo de alcohol en las calles encabezó las respuestas, con 57.4%, seguido de robos o asaltos, con 45.3%. La venta o consumo de drogas alcanzó 38.4%, mientras que el vandalismo en viviendas o negocios registró 36.4%.

Los reportes de disparos frecuentes con armas de fuego llegaron a 32%. García Harfuch señaló que este indicador disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024. También destacó que la percepción de inseguridad en las escuelas se ubicó en 12.2%.

CONFIANZA EN AUTORIDADES Y CAMBIOS EN LA VIDA COTIDIANA

En cuanto a la percepción sobre las instituciones de seguridad, la Marina obtuvo el mayor nivel de efectividad percibida, con 85%. Le siguieron el Ejército, con 82.3%, y la Fuerza Aérea Mexicana, con 82.1%. La Guardia Nacional registró 73.5%, mientras que las policías estatales alcanzaron 55.7% y las preventivas municipales, 50.9%.

Pese a la reducción del indicador nacional, el temor al delito sigue influyendo en las actividades diarias. El 40.7% de las personas encuestadas dijo haber cambiado sus hábitos relacionados con llevar objetos de valor; 38.8% modificó las rutinas para permitir que menores salieran sin compañía y 35.8% cambió sus hábitos de caminar de noche cerca de casa.