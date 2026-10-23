Sheinbaum alista sistema con IA para evitar desabasto de medicinas; presenta a integrantes del Consejo Asesor de Salud

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    Sheinbaum alista sistema con IA para evitar desabasto de medicinas; presenta a integrantes del Consejo Asesor de Salud
    El Gobierno federal desarrollará una plataforma con inteligencia artificial para mejorar el control de inventarios, anticipar la demanda y agilizar la entrega de medicamentos en hospitales y centros de salud. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum presenta un consejo de especialistas que desarrollará un sistema de inteligencia artificial para mejorar el abasto de medicamentos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un sistema de inteligencia artificial (IA) para mejorar el abasto de medicamentos en México, con el objetivo de reducir retrasos en la distribución y facilitar que los insumos lleguen a hospitales y centros de salud.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la mandataria presentó al Consejo Asesor de Salud que desarrollará la plataforma con especialistas de instituciones públicas mexicanas. La meta es comenzar su implementación en enero de 2027, inicialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS-Bienestar, con alcance previsto para otros organismos.

Sheinbaum reconoció que existen casos en los que los medicamentos ya fueron adquiridos por el Gobierno, pero no llegan a tiempo a las unidades médicas. Por ello, planteó la necesidad de revisar los procesos de almacenamiento, inventario y transporte.

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“Necesitamos modernizar completamente el sistema de salud”, expresó. Según explicó, la herramienta permitirá conocer dónde está cada medicamento y seguir su recorrido desde la compra hasta la entrega al paciente.

ASÍ FUNCIONARÁ LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR SALUD

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, detalló que el sistema público administra alrededor de 3 mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos al año. Estos productos deben distribuirse entre más de mil hospitales y cerca de 15 mil centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

Para atender esta operación, el proyecto se concentrará en tres áreas: reportes de necesidades de medicamentos en tiempo real, administración de almacenes e inventarios y optimización de rutas de distribución.

La IA también permitirá analizar los patrones de consumo y anticipar la demanda de cada unidad médica. Con esta información, las autoridades buscan identificar faltantes antes de que afecten la atención, reducir tiempos de traslado y aprovechar mejor los recursos disponibles.

QUIÉNES INTEGRAN EL CONSEJO ASESOR DE SALUD

El equipo reúne a especialistas en logística, matemáticas aplicadas, informática y cadenas de suministro, con experiencia en instituciones públicas de educación e investigación.

Entre sus integrantes están Zaida Estefanía Alarcón Bernal, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, del Tecnológico Nacional de México; Jonás Velasco Álvarez, del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), y Rolando Menchaca Méndez, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El grupo técnico también incluye a Javier Campos Alvarado, Norma Angélica Zavaleta García, Jorge Miguel Téllez Torres, Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza y Gustavo Pérez Briones, vinculados con el desarrollo de algoritmos, modelos matemáticos, sistemas inteligentes e investigación de operaciones.

La decisión de recurrir a talento nacional busca desarrollar una solución tecnológica desde instituciones públicas, en lugar de depender de una empresa privada para diseñar la plataforma.

“Así como las grandes empresas transnacionales, pide uno por la computadora, por el teléfono, un producto y le llega a uno al otro día, pues así queremos que funcione el sistema de salud de nuestro país”, afirmó Sheinbaum.

CUÁNDO COMENZARÁ A OPERAR EL NUEVO SISTEMA

De acuerdo con Clark, el próximo 23 de noviembre se prevé presentar el plan de trabajo para avanzar en el desarrollo y la implementación de la herramienta. El proyecto contempla al IMSS, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al IMSS-Bienestar y a otras instituciones públicas.

La primera etapa estará enfocada en mejorar el seguimiento de los medicamentos y la coordinación entre los puntos de almacenamiento y las unidades médicas. La intención es que la información permita tomar decisiones con mayor rapidez y evitar que los productos permanezcan detenidos mientras los hospitales reportan necesidades.

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Sin embargo, el anuncio corresponde a un proyecto en desarrollo. Su efectividad dependerá de la calidad de los datos, la actualización de los inventarios y la coordinación logística entre las instituciones involucradas.

La meta del Gobierno federal es que la tecnología contribuya a resolver uno de los problemas recurrentes del sistema sanitario: que los medicamentos comprados y disponibles lleguen oportunamente a quienes los necesitan.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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