Gasta Tren del Istmo 6.6 mdp en capacitación... ¡y fallan!

La paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec gastó 6.6 millones de pesos entre 2023 y 2025 para capacitar a su personal operativo, con miras a obtener la certificación necesaria para la licencia federal digital ferroviaria, pero aun así descarrilaron el Interoceánico.

Según la investigación de la FGR, Emilio Erasmo Canteros, maquinista, y Felipe de Jesús Díaz, conductor, involucrados en el descarrilamiento del pasado 28 de diciembre, no tenían licencia vigente.

La licencia digital requiere un trámite personal ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que incluye examen médico y pago de derechos por 854 pesos, entre otros pasos.

La paraestatal, adscrita a la Secretaría de Marina y responsable de las tres líneas del Interoceánico, cuenta entre su personal con un jefe de despachadores,16 maquinistas, 30 operarios calificados, 6 despachadores, 42 asistentes técnicos, 10 operarios de servicios generales y 6 motoristas, entre otros empleados.

Los rubros obligatorios para conductores incluyeron conducción de locomotoras y frenado, coordinación con despacho y control de tráfico, protocolos de comunicación ferroviaria, así como simulacros y evaluaciones teóricas y prácticas.

El Secretario de Marina, Raymundo Morales, confirmó ayer que las licencias de dos de los tres señalados por la FGR estaban vencidas, pero aseguró que esa no fue la causa del descarrilamiento que dejó 14 muertos y un centenar de heridos.

”Todo indica que estaban vencidas, pero como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario”, manifestó.

Además, rechazó las observaciones de especialistas de la Universidad Iberoamericana que atribuyeron el accidente a obsolescencia técnica de la vía y a deficiencias estructurales.