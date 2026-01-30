Diputada confirma asesinato de Antonio Saldaña, zapatero y activista de Morena, en Guanajuato

El empresario zapatero y militante de Morena, Antonio Saldaña Reyes, fue asesinado a balazos la noche del 29 de enero de 2026 en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, confirmó la diputada federal Antares Vázquez Alatorre, quien exigió que el crimen sea esclarecido.

Saldaña Reyes, de 45 años, era reconocido por su defensa de la industria del calzado y por ser fundador de la organización La Voz del Pueblo.

ASÍ FUE EL ASESINATO DE MILITANTE DE MORENA EN GUANAJUATO

De acuerdo con los primeros reportes, fue atacado cuando circulaba a bordo de un vehículo de color oscuro sobre el bulevar Aquiles Serdán, en la colonia Santa María; los agresores presuntamente huyeron en una motocicleta.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.