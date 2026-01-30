Diputada confirma asesinato de Antonio Saldaña, zapatero y activista de Morena, en Guanajuato
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por los hechos contra el morenista
El empresario zapatero y militante de Morena, Antonio Saldaña Reyes, fue asesinado a balazos la noche del 29 de enero de 2026 en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, confirmó la diputada federal Antares Vázquez Alatorre, quien exigió que el crimen sea esclarecido.
Saldaña Reyes, de 45 años, era reconocido por su defensa de la industria del calzado y por ser fundador de la organización La Voz del Pueblo.
ASÍ FUE EL ASESINATO DE MILITANTE DE MORENA EN GUANAJUATO
De acuerdo con los primeros reportes, fue atacado cuando circulaba a bordo de un vehículo de color oscuro sobre el bulevar Aquiles Serdán, en la colonia Santa María; los agresores presuntamente huyeron en una motocicleta.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.
CONFIRMAN ASESINATO
A través de sus redes sociales, la legisladora morenista confirmó el asesinato y lamentó la pérdida. “Anoche asesinaron arteramente a mi compañero y amigo Antonio Saldaña, activista por los derechos de las personas en San Francisco del Rincón y Purísima”, publicó.
Vázquez Alatorre expresó su solidaridad con la familia y amigos del empresario, y destacó su trayectoria social. Recordó que “él ayudó a muchas personas a recuperar sus tierras, estuvo comprometido con el apoyo a la industria del calzado contra el dumping y dio otras luchas en favor del pueblo”.
Finalmente, la diputada leonesa y excandidata a la gubernatura de Guanajuato reiteró su demanda de justicia por el crimen: “Exijo que se haga justicia”.
