Genera polémica esquela de Ozzy Osbourne en cuenta oficial de la Cámara de Diputados

“ El 5 de mayo del 2018 el gran #Ozzy estuvo en el Foro Sol de CDMX. Esta foto es el tesoro metalero más valioso que tengo. Gracias. Aunque ya no esté, nunca morirá” , escribió Gutiérrez Luna en X, acompañando su mensaje de una foto con el cantante.

“Ajá, #Gutierritos y Monri nos quieren distraer con lo de #DatoProtegido y Adán Augusto y su barredora. No se conduelen de los cientos de muertos y desaparecidos en Mexico, pero qué tal esto”, escribió María Elena Pérez-Jaén, diputada federal por Acción Nacional.

La usuaria @Funesta, identificada como Vero, escribió: “¿Saben cuántos ahora mismo no tienen acceso a medicamentos y se van sin tratamiento, y hasta sin cirugías, mientras ustedes niegan el presupuesto? ¿Mientras ustedes solo ven por sus intereses? Me parece insensible que no se conduelan por los mexicanos enfermos, pero si por una estrella de rock”.