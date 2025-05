Genera Simón Levy controversia por supuesta investigación a AMLO en EU

En sus tuits más recientes el exfuncionario también lanzó acusacones en contra de varios políticos mexicanos, entre gobernadores y figuras del Movimiento de la Cuarta Transformación.

En sus publicaciones señaló que en Estados Unidos estarían investigando aRubén Rocha, gobernador de Sinaloa; Américo Villareal, de Tamaulipas; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; y Miguel Ángel Navarro, de Nayarit.

Entre los señalados también están Adán Augusto López, coordinador de los Senadores de Morena; Clara Luz Flores, subsecretaria de Gobernación para Asuntos Religiosos; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; Samuel García, de Nuevo León y el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

El tema fue abordado en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que estos señalamientos son solo un “rumor”.

“Hay muchos rumores, son rumores. México no ha sido notificado de nada en particular que tenga que ver con esto de que supuestamente hay una lista”, mencionó.

“Ayer (el miércoles) también veía de una persona que ni voy a decir su nombre que aseveraba que no sé cuántas cosas, de no muy buena reputación, por cierto, entonces tiene que haber responsabilidad en la información, particularmente de los medios de comunicación y de quienes se decidan al periodismo (...) entonces, en este caso se pregunta al Departamento de Estado en efecto y se dice que no, pues que no hay nada”, señaló.