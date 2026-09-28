Generador de violencia, de tan solo 23 años, es detenido en NL

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    Generador de violencia, de tan solo 23 años, es detenido en NL
    Autoridades detuvieron a Jesús ‘N’, generador de violencia para una organización criminal, en posesión de drogas, dinero y dispositivos móviles. AEI

La detención se registró en la colonia Privada Los Prados en el ayuntamiento de El Carmen.

Monterrey, Nuevo León.- Un joven, de tan solo 23 años, que se desempeña como generador de violencia para un grupo delictivo, fue detenido en posesión de drogas en El Carmen, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de la captura del presunto identificado como José “N”, quien fue capturado en posesión de envoltorios de marihuana y cristal, así como dinero en efectivo y dispositivos móviles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-cuatro-con-un-cargamento-de-94-paquetes-de-marihuana-en-nl-EF23739278

INVESTIGACIÓN PERMITIÓ LA DETENCIÓN DE JOSÉ ‘N’, SEÑALADO COMO GENERADOR DE VIOLENCIA

Trabajos de la División de Investigación e Inteligencia de Fuerza Civil en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) permitieron la detención del joven en el cruce de las calles Violeta y Sauzal en la colonia Privada Los Prados.

Una indagatoria permitió recolectar información precisa sobre los movimientos del probable infractor, quien frecuentaba el mencionado sector.

$!Generador de violencia, de tan solo 23 años, es detenido en NL
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuidado-detienen-a-integrantes-de-una-banda-de-montachoques-con-droga-en-nuevo-leon-FE23729084

AUTORIDADES DECOMISAN DROGAS, DINERO Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Tras una revisión, al sujeto le decomisaron diversos envoltorios de los narcóticos conocidos como marihuana y cristal, dinero en efectivo y dispositivos móviles.

“Las autoridades policiales presumen que el sospechoso forma parte de un grupo delictivo en el que participa como generador de violencia”, indicó la autoridad.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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