$!Generador de violencia, de tan solo 23 años, es detenido en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un joven, de tan solo 23 años, que se desempeña como generador de violencia para un grupo delictivo, fue detenido en posesión de drogas en El Carmen, Nuevo León. La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de la captura del presunto identificado como José “N”, quien fue capturado en posesión de envoltorios de marihuana y cristal, así como dinero en efectivo y dispositivos móviles.

INVESTIGACIÓN PERMITIÓ LA DETENCIÓN DE JOSÉ ‘N’, SEÑALADO COMO GENERADOR DE VIOLENCIA Trabajos de la División de Investigación e Inteligencia de Fuerza Civil en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) permitieron la detención del joven en el cruce de las calles Violeta y Sauzal en la colonia Privada Los Prados. Una indagatoria permitió recolectar información precisa sobre los movimientos del probable infractor, quien frecuentaba el mencionado sector.

AUTORIDADES DECOMISAN DROGAS, DINERO Y DISPOSITIVOS MÓVILES Tras una revisión, al sujeto le decomisaron diversos envoltorios de los narcóticos conocidos como marihuana y cristal, dinero en efectivo y dispositivos móviles. “Las autoridades policiales presumen que el sospechoso forma parte de un grupo delictivo en el que participa como generador de violencia”, indicó la autoridad. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.