Gerardo Mérida se ampara contra extradición a Estados Unidos

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y general de división en retiro, obtuvo un amparo del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, con la finalidad de no ser detenido o extraditado, derivado de la solicitud de aprehensión y extradición que fue promovida por una Corte de Nueva York, en Estados Unidos.

‘Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías.

‘Por lo que, de conformidad con el diverso precepto 160 del indicado ordenamiento legal, la persona quejosa deberá permanecer a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal’, refiere la resolución.