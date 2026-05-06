FGE de Sinaloa elige a José Roberto Quiñónez como nuevo vicefiscal

Se detalló que el nuevo vicefiscal en el estado de Sinaloa será José Roberto Quiñónez Coronado. El nuevo funcionario tendrá el cargo oficial de Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El 6 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, tras la toma de licencia del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, ya se eligió un sustituto para su puesto.

La sustitución ocurre tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de 10 funcionarios del estado de Sinaloa, por presuntos vínculos con el cártel de Los Chapitos.

‘La Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloense’ explicó el comunicado de la Fiscalía.

La nueva elección para la toma de protesta del cargo de vicefiscal fue presentada por la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien previamente había informado que se estaban analizando las opciones para retirar el puesto de Dámaso por las denuncias. Sin embargo, el mismo Saavedra presentó su retiro, momentáneo, del cargo.

También se detalló que Rocío Yamileth Aguilar Zazueta será encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro de la fiscalía.