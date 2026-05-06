FGE de Sinaloa elige a José Roberto Quiñónez como nuevo vicefiscal

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    FGE de Sinaloa elige a José Roberto Quiñónez como nuevo vicefiscal
    Claudia Zulema Sánchez Kondo tomó protesta a José Roberto Quiñonez Coronado como Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Vanguardia

La toma de protesta ocurre tras la licencia de Dámaso Castro al haber sido denunciado por los Estados Unidos como colaborador del cártel

El 6 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, tras la toma de licencia del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, ya se eligió un sustituto para su puesto.

Se detalló que el nuevo vicefiscal en el estado de Sinaloa será José Roberto Quiñónez Coronado. El nuevo funcionario tendrá el cargo oficial de Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La sustitución ocurre tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de 10 funcionarios del estado de Sinaloa, por presuntos vínculos con el cártel de Los Chapitos.

La Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloense’ explicó el comunicado de la Fiscalía.

La nueva elección para la toma de protesta del cargo de vicefiscal fue presentada por la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien previamente había informado que se estaban analizando las opciones para retirar el puesto de Dámaso por las denuncias. Sin embargo, el mismo Saavedra presentó su retiro, momentáneo, del cargo.

También se detalló que Rocío Yamileth Aguilar Zazueta será encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro de la fiscalía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/damaso-castro-saavedra-toma-licencia-de-su-cargo-como-vicefiscal-de-sinaloa-AP20490725

Tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, otros dos de los funcionarios tomaron licencia de sus cargos y ya se han presentado los nuevos sustitutos, siendo Yeraldine Bonilla Valverde, la gobernadora interina, tras Rubén Rocha Moya; y Ana Miriam Ramos Villarreal, la sustituta en el cargo de presidente municipal de Culiacán, al haberse retirado del puesto por las denuncias, Juan de Dios Gámez Mendívil.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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