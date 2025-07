Giran orden de aprehensión contra exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco

VILLAHERMOSA.- Una orden de aprehensión fue girada contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, y otros líderes del grupo criminal ‘La Barredora’, reveló el comandante de la 30 Zona militar, Miguel Ángel López Martínez.

En entrevista con Radio Formula en Tabasco, el integrante de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) señaló que el exfuncionario y titular de seguridad con los exgobernadores morenistas, Adán López y Carlos Manuel Merino Campos, era uno de los principales líderes de ‘La Barredora’ que hasta el año pasado carecían de orden de aprehensión.

TE PUEDE INTERESAR: Anabel Hernández revela que posee información sensible sobre Julio César Chávez Jr., en espera de ser revelad

Refirió que, a su salida del gabinete, en diciembre del año 2023, se recrudecieron las ejecuciones y las jornadas violentas, con quema de comercios y vehículos, así como la colocación de narcomantas contra delincuentes contrarios, pero también contra autoridades en Tabasco.

Fue entonces que el comandante de la 30 Zona reveló que, el 14 de febrero de 2025, se giraron las primeras ordenes de aprensión, entre ellas contra Bermúdez Requena.

“Desde el rompimiento ese de diciembre del 2023, empezaron los problemas y se intensificaron con la salida de del secretario (Hernán Bermúdez) Requena, una vez que se fue él, se intensificó ya la violencia, pero no había aseguramientos, porque el modelo delincuencial todavía permitió que siguiera la impunidad”.

Y agregó: “No tenían orden de aprehensión y ahorita podemos decir que gracias a la coordinación y al trabajo entre la de la FIRT y la aportación y el trabajo de las Fiscalías, prácticamente todos ya tienen orden de aprehensión, Requena, Prada, Tomasín ya cayó, Pinto, todos, ninguno tenía orden de aprehensión”

“Entonces el exsecretario de seguridad pública Hernán Bermúdez Requena tiene orden de aprehensión, ya tiene orden de aprehensión. Prada, Ulises Pinto, El Rayo, La Mosca, El Gato, esos no tenían orden de aprehensión, no decimos los nombres por no... lo importante es eso”, apuntó.

Recordó que el mismo 14 de febrero, cuando salió la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, el ex secretario de seguridad abandonó el país de Mérida hacia Panamá; “ El 14 de febrero de este año, no tenía orden de aprehensión, después de un año”, apuntó.

Refirió que, la información que se tiene es que, luego voló a España, y después a Brasil, en donde el gobierno mexicano está en contacto con la Interpol para aprehenderlo.

Cabe señalar que, el 13 de noviembre del año pasado, el gobernador Javier May Rodríguez, cuestionado por los altos niveles de inseguridad, afirmó que en Tabasco todo mundo sabía quién era el cabecilla de ‘La Barredora’, aunque no precisó el nombre.

En la entrevista, Miguel Ángel López Martínez señaló además que, no podía juzgar el actuar de algunos elementos de rangos menores de la policía, pues eran sus jefes quienes actuaban como ‘delincuentes uniformados’, sin embargo, ahora se acabó la impunidad.