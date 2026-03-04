Gobernador de Jalisco anuncia apoyo para personas cuyos vehículos fueron quemados durante ola violenta

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, dio a conocer la creación de un fondo de apoyo para las personas cuyos vehículos fueron quemados durante la ola violenta registrada tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el anuncio, el Gobierno de México también estaría involucrado en este programa para alcanzar una mayor cobertura: “Hasta este momento tenemos prácticamente 600 denuncias en todo el estado de vehículos quemados afectados. Estoy hablando de vehículos particulares”.

TE PUEDE INTERESAR: Derrumban Puente La Desembocada, tras los narcobloqueos del 22 de febrero

“Tenemos una cifra negra que no conocemos de vehículos dañados, pero que no han sido denunciados, ¿por qué? Porque los denunciados son aquellos que están generalmente asegurados [...] Pero hay una cifra negra que no tenemos y que hoy vamos a anunciar”, comentó el mandatario.

ANUNCIO OFICIAL SE DARÍA CON CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTE

A petición de Lemus Navarro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Jalisco el próximo 6 de febrero para iniciar una gira “muy extensa”.

“Vamos a anunciar un fondo conjunto para aquellos vehículos que fueron siniestrados y que no han sido hoy denunciados para poderles apoyar [...] No sé, a lo mejor el vehículo de la Cremería de Tapalpa lo incendiaron y, como no tenía seguro, no fue denunciado”.