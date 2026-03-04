Gobernador de Jalisco anuncia apoyo para personas cuyos vehículos fueron quemados durante ola violenta
De acuerdo con el adelanto realizado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, el apoyo será mixto en coordinación con el Gobierno federal
Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, dio a conocer la creación de un fondo de apoyo para las personas cuyos vehículos fueron quemados durante la ola violenta registrada tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el anuncio, el Gobierno de México también estaría involucrado en este programa para alcanzar una mayor cobertura: “Hasta este momento tenemos prácticamente 600 denuncias en todo el estado de vehículos quemados afectados. Estoy hablando de vehículos particulares”.
“Tenemos una cifra negra que no conocemos de vehículos dañados, pero que no han sido denunciados, ¿por qué? Porque los denunciados son aquellos que están generalmente asegurados [...] Pero hay una cifra negra que no tenemos y que hoy vamos a anunciar”, comentó el mandatario.
ANUNCIO OFICIAL SE DARÍA CON CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTE
A petición de Lemus Navarro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Jalisco el próximo 6 de febrero para iniciar una gira “muy extensa”.
“Vamos a anunciar un fondo conjunto para aquellos vehículos que fueron siniestrados y que no han sido hoy denunciados para poderles apoyar [...] No sé, a lo mejor el vehículo de la Cremería de Tapalpa lo incendiaron y, como no tenía seguro, no fue denunciado”.
AFECTADOS DEBEN PRESENTAR DENUNCIA PARA INGRESAR AL FONDO MIXTO
“Es fundamental que las y los afectados presenten su denuncia en la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada [...] y en las agencias del Ministerio Público Regional”, precisó el gobernador en sus redes sociales.
El fondo mixto estará compuesto en un 50 por ciento por un apoyo federal y el resto estatal. Asimismo, se analiza no tomar en consideración los adeudos vehiculares, como el pago de tenencia:
“Estamos viendo la forma de que esos vehículos siniestrados, incluso no le tengamos que decir ‘Oye, si no me pagan los 5 años no te ayudo’. No, no, les queremos cancelar todo. Tenencias atrasadas, multas, recargos, que no paguen nada y con eso accedan al fondo”.
QUEMA DE VEHÍCULOS EN JALISCO
Tras el abatimiento “El Mencho” durante un operativo federal el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, se desató una ola de violencia que incluyó quema de vehículos y bloqueos de carreteras como parte de la reacción de grupos criminales. En distintos puntos de Jalisco –incluyendo tramos carreteros y zonas urbanas– presuntos criminales incendiaron autos, camiones y autobuses para obstaculizar la circulación y desafiar a las autoridades, acciones que se extendieron también a estados vecinos.
Este tipo de actos fueron acompañados de narcobloqueos y, en algunos casos, ataques contra comercios o transportes, lo que llevó a que el gobierno activara medidas de emergencia y reforzara la presencia de fuerzas federales para controlar la situación.
La quema de vehículos no solo fue un gesto de protesta sino que generó impactos directos en la movilidad y la economía local. Reportes de asociaciones del transporte indican que más de 200 unidades de autotransporte de carga han sido atacadas o quemadas en el contexto de los hechos violentos posteriores al operativo, mientras que cifras de aseguradoras reportan cientos de vehículos robados o dañados en Jalisco y otras entidades ante el clima de inseguridad. Además, el daño material también alcanzó infraestructuras como puentes, donde vehículos incendiados provocaron deterioros que requerirán reconstrucción.