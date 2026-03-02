Vinculan a proceso a 13 por quema de vehículos en Jalisco tras hechos del 22 de febrero, reporta Fiscalía

Noticias
/ 2 marzo 2026
    Vinculan a proceso a 13 por quema de vehículos en Jalisco tras hechos del 22 de febrero, reporta Fiscalía
    El caso se enmarca en los disturbios y bloqueos reportados en Jalisco tras los eventos del 22 de febrero. CUARTOSCURO

Un juez ordenó prisión preventiva y fijó plazos para continuar la investigación

GUADALAJARA, JAL.- Trece personas señaladas por su presunta participación en la quema de vehículos y bloqueos ocurridos el 22 de febrero en distintos municipios de Jalisco fueron vinculadas a proceso, informó la Fiscalía del Estado.

La autoridad estatal indicó que los hechos se registraron después de la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la versión oficial, los 13 fueron detenidos en flagrancia ese mismo día, tras ser acusados de incendiar vehículos particulares, obstruir vías de comunicación y realizar disparos contra elementos de corporaciones de seguridad que atendieron reportes en el municipio de Tapalpa.

La Fiscalía reportó que la vinculación a proceso se resolvió durante una audiencia celebrada el domingo, en la que se expusieron los datos integrados hasta ahora en la carpeta de investigación.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa por un año y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía estatal añadió que las diligencias para robustecer el expediente se mantienen en curso, con el objetivo de ampliar los elementos de prueba vinculados a los hechos investigados.

Indicó que las investigaciones están a cargo de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.

El caso se enmarca en los disturbios y bloqueos reportados en Jalisco tras los eventos del 22 de febrero, que incluyeron incendios de vehículos y afectaciones a vías de comunicación en distintos puntos del estado.

