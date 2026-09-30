Gobernadora interina de Sinaloa realiza cambios en su gabinete

A 37 días de haber sido designada por el Poder Legislativo de Sinaloa como gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava anunció seis cambios en su gabinete, entre ellos los titulares de las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras Públicas.

Las modificaciones se dieron a conocer este miércoles, luego de que un día antes fuera anunciado el nombramiento de Carlos Alfaro Morales como nuevo titular de la Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. De acuerdo con el comunicado difundido por el Gobierno estatal, Wilfredo Veliz Figueroa asumirá como nuevo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, mientras que José Manuel Acosta Bernal ocupará la Secretaría de Obras Públicas. Estos cambios sustituyen a Joaquín Landeros Guicho y Raúl Montero Zamudio, respectivamente.

CAMBIOS EN OTRAS ÁREAS DEL GOBIERNO Dentro de las modificaciones anunciadas también se encuentra el nombramiento de Refugio Álvarez Montaño como subsecretario de Administración. Asimismo, Marco Antonio Zazueta Zazueta fue designado como subsecretario de Normatividad e Información Registral. José Cipriano Serrano asumirá la titularidad del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, mientras que Aline Krystabel Guerra García fue nombrada directora de Trabajo y Previsión Social. Los nuevos funcionarios se incorporan a la administración estatal encabezada por Domínguez Nava, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Rubén Rocha Moya. NUEVOS FUNCIONARIOS MANTENDRÁN COMPROMISOS En su mensaje, la gobernadora interina señaló que quienes se integran a su gabinete asumirán los mismos compromisos establecidos al inicio de su gestión.

Entre ellos destacó el trabajo honesto, el diálogo permanente con los sinaloenses y la cercanía con los distintos sectores de la sociedad. Con estas modificaciones, la administración estatal realiza ajustes en áreas relacionadas con las finanzas públicas, infraestructura, administración, asuntos registrales, infraestructura educativa y atención laboral.