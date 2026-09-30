Gobernadora interina de Sinaloa realiza cambios en su gabinete

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Gobernadora interina de Sinaloa realiza cambios en su gabinete
    En su mensaje, la gobernadora interina señaló que quienes se integran a su gabinete asumirán los mismos compromisos. FOTO: PRESIDENCIA

A poco más de un mes de asumir el cargo, Graciela Domínguez Nava anunció seis cambios en su gabinete.

A 37 días de haber sido designada por el Poder Legislativo de Sinaloa como gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava anunció seis cambios en su gabinete, entre ellos los titulares de las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras Públicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quien-es-graciela-dominguez-la-nueva-gobernadora-interina-de-sinaloa-LE23051497

Las modificaciones se dieron a conocer este miércoles, luego de que un día antes fuera anunciado el nombramiento de Carlos Alfaro Morales como nuevo titular de la Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Gobierno estatal, Wilfredo Veliz Figueroa asumirá como nuevo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, mientras que José Manuel Acosta Bernal ocupará la Secretaría de Obras Públicas.

Estos cambios sustituyen a Joaquín Landeros Guicho y Raúl Montero Zamudio, respectivamente.

$!Los nuevos funcionarios se incorporan a la administración estatal encabezada por Domínguez Nava.
Los nuevos funcionarios se incorporan a la administración estatal encabezada por Domínguez Nava. FOTO: PRESIDENCIA

CAMBIOS EN OTRAS ÁREAS DEL GOBIERNO

Dentro de las modificaciones anunciadas también se encuentra el nombramiento de Refugio Álvarez Montaño como subsecretario de Administración.

Asimismo, Marco Antonio Zazueta Zazueta fue designado como subsecretario de Normatividad e Información Registral.

José Cipriano Serrano asumirá la titularidad del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, mientras que Aline Krystabel Guerra García fue nombrada directora de Trabajo y Previsión Social.

Los nuevos funcionarios se incorporan a la administración estatal encabezada por Domínguez Nava, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Rubén Rocha Moya.

NUEVOS FUNCIONARIOS MANTENDRÁN COMPROMISOS

En su mensaje, la gobernadora interina señaló que quienes se integran a su gabinete asumirán los mismos compromisos establecidos al inicio de su gestión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inicia-fin-de-semana-con-siete-asesinatos-en-sinaloa-dos-de-las-victimas-eran-mujeres-MC23743528

Entre ellos destacó el trabajo honesto, el diálogo permanente con los sinaloenses y la cercanía con los distintos sectores de la sociedad.

Con estas modificaciones, la administración estatal realiza ajustes en áreas relacionadas con las finanzas públicas, infraestructura, administración, asuntos registrales, infraestructura educativa y atención laboral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Gabinetes políticos

Localizaciones


Sinaloa

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
true

4T y los emisarios del castillo de la pureza

true

¿Traicionó Cecilia Guadiana
true

Sheinbaum, la Cruella de Vil de la 4T
Durante noviembre de 2026 podría convertirse en un mes de ingresos extraordinarios para algunos adultos mayores, sobre todo pensionados y jubilados.

Pago triple en noviembre: ¿Qué adultos mayores pensionados lo podrán recibir?
Contribuyentes que cumplan los requisitos todavía pueden solicitar una reducción de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con adeudos fiscales de ejercicios anteriores.

Programa de Regularización Fiscal 2026: SAT permite reducir multas y recargos, ¿cómo solicitarlo?
Valerie Sirgo explicó que su padre, el actor Otto Sirgo, pasó varios días hospitalizado antes de morir a los 79 años y señaló que su corazón “le falló un poquito”.

¿De qué murió Otto Sirgo?... la hija del actor revela la causa de su fallecimiento
Trama.Jenna Ortega volverá como la hija de los Addams en una nueva entrega que contará con rostros conocidos y nuevas incorporaciones al elenco.

‘Merlina’ prepara su regreso: Netflix termina el rodaje de la tercera temporada
El mexicano mostró su frustración; el episodio vuelve a recordar la expulsión que sufrió Herrera en los playoffs de 2024.

Héctor Herrera vuelve a enloquecer y acaba expulsado por violento en partido contra Kansas City