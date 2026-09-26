Inicia fin de semana con siete asesinatos en Sinaloa; dos de las víctimas eran mujeres

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México
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    Inicia fin de semana con siete asesinatos en Sinaloa; dos de las víctimas eran mujeres
    Los registros de las autoridades de seguridad pública ubicaron cinco homicidios dolosos en la capital del estado. Cuartoscuro

Otras cuatro personas más, del sexo masculino, fueron internados en hospitales con lesiones de armas de fuego

CULIACÁN, SIN.- En el estado, se vivió un nuevo inicio fin de semana violento en los municipios de Culiacán y Mazatlán con siete asesinatos a balazos, entre las victimas se encuentran dos mujeres, y cuatro personas más del sexo masculino fueron internados en hospitales con lesiones de armas de fuego.

Los registros de las autoridades de seguridad pública ubicaron cinco homicidios dolosos en la capital del estado, entre ellos el de Erika Guadalupe “N”, de 31 años, la cual fue privada de la vida a la entrada de una vivienda que se ubica a un costado de la carretera que conduce a la sindicatura de Tepuche.

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En un departamento de uno de los edificios del fraccionamiento Infonavit Las Flores, hombres armados ingresaron con lujo de violencia y asesinaron de varios disparos a una persona del sexo masculino de nombre Jorge Luis “N” de 35 años.

PERSONAS ARMADAS INGRESARON A UNA VIVIENDA Y ATACARON A TRES PERSONAS

Los vecinos que escucharon las detonaciones en un tercer piso de uno de los edificios ubicados por el Andador “D” reportaron los hechos, por lo que al acudir al lugar localizaron el cuerpo de la víctima.

En el fraccionamiento Urbivilla del Sol, personas armadas ingresaron a una vivienda y atacaron a tres personas que se encontraban en su interior, los cuales resultaron muertos, por lo que fueron identificados en forma preliminar como Anibal “N”, Jesùs “N” y Juan José “N”.

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La Policía Municipal de Mazatlán fue notificada que en la colonia Margarita Maza de Juárez, en la sindicatura de Villa Unión, personas armadas asesinaron a una mujer de nombre Angelina “N”, la cual se encontraba afuera de su domicilio en el Callejón Santiago.

ATACAN A PAREJA QUE VIAJABA EN UNA MOTOCICLETA

Sobre la calle Colina Baja, del fraccionamiento Colinas del Rey, una pareja que viajaba en una motocicleta fueron atacados a balazos. El conductor de la unidad, cuya identidad no se dio a conocer, perdió la vida y su acompañante resultó herida.

En la misma ciudad de Mazatlán, en la colonia Buenos Aires, una persona del sexo masculino que no fue identificada resultó con graves heridas al ser atacado a balazos por motociclistas cuando caminaba por la calle Arturo Zambrano.

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Dos personas del sexo masculino que se encontraban en una de las calles de la colonia Sánchez Celis del puerto, fueron víctimas de un atentado balazos por personas que viajaban en una motocicleta, por lo que tuvieron ser internados en un hospital.

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