Gobierno comprará más barcos para frenar el sargazo en Quintana Roo, anuncia Sheinbaum

Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México adquirirá más embarcaciones especializadas para retirar el sargazo en altamar antes de que alcance la línea costera, una estrategia que busca reducir su impacto en los principales destinos turísticos del estado.

El sargazo se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales y turísticos para el Caribe mexicano. Cada año, miles de toneladas de esta macroalga llegan a las costas de Quintana Roo , modificando el paisaje de playas reconocidas a nivel internacional y generando afectaciones para hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y comunidades costeras.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que sostendría una reunión con representantes del sector hotelero para definir nuevas acciones coordinadas y presentar un plan integral destinado a fortalecer el combate contra este fenómeno natural.

MÁS BARCOS Y BARRERAS PARA DETENER LAS ALGAS

La estrategia planteada por el Gobierno federal contempla ampliar la capacidad operativa mediante la incorporación de nuevas embarcaciones capaces de recolectar el sargazo directamente en el mar, evitando que las corrientes lo depositen sobre las playas.

“Consiste esencialmente en adquirir más barcos para que puedan capturar el sargazo en el mar, y también mayores barreras en coordinación con los hoteleros”, explicó Sheinbaum al detallar los principales ejes del proyecto.

Además de incrementar la flota marítima, el programa prevé reforzar la instalación de barreras flotantes en distintos puntos del litoral de Quintana Roo, con el propósito de contener las algas y facilitar su recolección antes de que lleguen a la costa.

EL OBJETIVO ES PROTEGER EL TURISMO DEL CARIBE MEXICANO

Las playas del Caribe mexicano representan uno de los motores más importantes de la actividad turística nacional. Por ello, la intención de retirar el sargazo en altamar busca preservar las condiciones naturales de destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual, entre otros.

La presidenta señaló que contener el fenómeno antes de que alcance la arena permitirá disminuir las afectaciones para turistas, empresas del sector y habitantes que dependen de la actividad económica relacionada con el turismo.

“Hay que pescarlo en el mar y para ello necesitamos más capacidad”, afirmó la mandataria al insistir en que la estrategia debe enfocarse en actuar desde el origen del problema y no únicamente cuando las algas ya se encuentran en la playa.

EL SARGAZO PODRÍA TENER UN NUEVO APROVECHAMIENTO

Otro de los componentes del plan consiste en impulsar el reciclaje y aprovechamiento del sargazo, una alternativa que ha despertado interés en distintos sectores productivos durante los últimos años.

De acuerdo con la información presentada, las algas recolectadas serán trasladadas a centros especializados donde podrán ser procesadas para desarrollar productos con valor agregado, entre ellos materiales para la construcción, generación de energía y otros usos industriales.

La intención es transformar un fenómeno que actualmente representa un reto ambiental en una oportunidad para generar nuevas cadenas productivas mediante el aprovechamiento de la biomasa obtenida en las labores de recolección.

UN FENÓMENO RELACIONADO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante su mensaje, Sheinbaum reconoció que la presencia masiva de sargazo responde a diversos factores ambientales que van más allá del ámbito nacional.

Entre ellos mencionó el cambio climático, el incremento en la temperatura de los océanos y otras condiciones que favorecen la proliferación de esta macroalga en el Atlántico, desde donde posteriormente es transportada por las corrientes marinas hacia las costas del Caribe.

Aunque el fenómeno tiene un origen complejo y de escala internacional, las autoridades federales buscan fortalecer la capacidad de respuesta en las costas mexicanas mediante infraestructura, coordinación con la iniciativa privada y nuevas tecnologías para contener sus efectos sobre uno de los destinos turísticos más importantes del país.