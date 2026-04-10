Gobierno de México lleva 4 mil canchas nuevas y rehabilitadas rumbo al Mundial Social 2026

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México
/ 10 abril 2026
    Gobierno de México lleva 4 mil canchas nuevas y rehabilitadas rumbo al Mundial Social 2026
    El Gobierno de México impulsa la construcción y rehabilitación de canchas deportivas como parte del Mundial Social 2026, mientras avanza en pruebas operativas rumbo al torneo. VANGUARDIA/ARCHIVO

México construye y rehabilita casi 4 mil canchas rumbo al Mundial 2026; autoridades destacan avances y simulacros exitosos

México acelera su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una estrategia que va más allá de los estadios: la recuperación y creación de espacios deportivos en todo el país. El Gobierno federal reportó la construcción y rehabilitación de 3,979 canchas como parte del programa Mundial Social.

La iniciativa busca fomentar el acceso al deporte en comunidades y fortalecer el tejido social mediante espacios públicos funcionales. De acuerdo con autoridades, actualmente mil 828 canchas se encuentran en proceso, lo que refleja el avance sostenido del proyecto.

Además, el plan incluye la intervención de espacios urbanos con murales comunitarios, una apuesta que combina deporte, cultura y participación social en distintas entidades del país.

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SIMULACROS Y PRUEBAS RUMBO AL MUNDIAL

En paralelo a la infraestructura, las autoridades también han puesto a prueba la operación logística del torneo. La coordinadora del Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barron, informó que los simulacros realizados en Monterrey y Guadalajara resultaron exitosos.

Estos ejercicios se llevaron a cabo durante los partidos de repechaje en marzo, los cuales funcionaron como pruebas reales para evaluar aspectos clave como seguridad, movilidad y coordinación institucional.

“Permitieron evaluar logística, seguridad y coordinación”, destacó Cuevas, al subrayar la importancia de estos ensayos para garantizar el buen desarrollo del evento internacional.

CANCHAS NUEVAS Y ESPACIOS RECUPERADOS

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que su dependencia está a cargo de 1,200 canchas distribuidas en 500 municipios del país.

De ese total, 799 son nuevas construcciones, mientras que 401 corresponden a rehabilitación de espacios ya existentes. Actualmente, 294 canchas han sido concluidas, mientras que el resto continúa en distintas etapas de desarrollo.

Los trabajos de rehabilitación incluyen mejoras como pintura, iluminación y adecuación de infraestructura básica, con el objetivo de garantizar espacios seguros y funcionales para la comunidad.

DIVERSIDAD DE ESPACIOS Y ALCANCE SOCIAL

El programa contempla distintos tipos de instalaciones deportivas, adaptadas a las necesidades de cada región. Entre ellas se incluyen canchas de fútbol en diversas modalidades y áreas de uso múltiple.

• Canchas de fútbol 5

• Canchas de fútbol 7

• Canchas de fútbol 11

• Espacios multiusos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que este esfuerzo forma parte de un compromiso nacional por recuperar espacios públicos y promover la actividad física como herramienta de cohesión social.

“Es un esfuerzo integral”, se destacó durante la conferencia, donde se reiteró que el Mundial Social 2026 busca dejar un legado tangible más allá del torneo.

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DATOS CURIOSOS

• México proyecta 3,979 canchas nuevas y rehabilitadas rumbo al Mundial

• Más de 1,800 espacios se encuentran actualmente en proceso de construcción

• El programa incluye murales comunitarios como parte del rescate urbano

• Los simulacros en Monterrey y Guadalajara funcionaron como pruebas reales del Mundial

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Copa Mundial de la FIFA

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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