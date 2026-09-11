Activan plan de contingencia por derrame de petróleo en instalaciones de Pemex al norte de Campeche

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    Activan plan de contingencia por derrame de petróleo en instalaciones de Pemex al norte de Campeche
    Un equipo de Pemex identificó la fuga en un ducto y está laborando en su contención. Cuartoscuro

El derrame tendrá “un desplazamiento neto hacia el oeste en los próximos cinco días”, informó el Observatorio Permanente del Golfo de México

CDMX.- El Observatorio Permanente del Golfo de México detectó un derrame en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizadas al norte de Campeche, el cual tendrá “un desplazamiento neto hacia el oeste en los próximos cinco días”.

A través de un comunicado, dicha dependencia de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) detalló que el incidente ocurrió a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen el pasado 10 de septiembre.

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La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Local de Contingencias como apoyo a Petróleos Mexicanos en las labores de contención y recuperación de hidrocarburo mar adentro. “Desplegó la Patrulla Oceánica ARM ‘Guanajuato’ y cuatro embarcaciones, así como dos aeronaves y 255 elementos navales”, agregó.

IDENTIFICAN FUGA EN UN DUCTO

Un equipo de Pemex identificó la fuga en un ducto y está laborando en su contención, a la par que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente hará un sobrevuelo con el fin de documentar las acciones de reparación, contención y limpieza.

“Los científicos del Observatorio Permanente del Golfo de México han obtenido datos de tres modelos de pronósticos de deriva de la mancha de petróleo, que indican un desplazamiento neto hacia el oeste en los próximos cinco días”, declaró.

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Dicho Observatorio añadió que, de acuerdo con simulaciones llevadas a cabo, es muy poco probable que este último derrame alcance la costa o alguna “área sensible”.

“Los ejercicios que tienen como fin hacer predicciones continuarán ante la posibilidad de que, en los próximos 10 días, la deriva cambie de rumbo debido a la posible entrada de una frente frío”, concluyó.

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