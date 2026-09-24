Matizan ‘Ley Antimemes’, pero sigue pena de cárcel

La fracción de Morena en el Senado empujó ayer en comisiones una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que busca prohibir las parodias empleando la identidad gráfica del Gobierno, y aunque intentó matizarla, mantuvo la pena de prisión.

Como no ocurría hace años, los legisladores insisten en criminalizar la libertad de expresión.

El senador morenista Javier Corral anunció la reducción de la pena propuesta de uno a cinco años de cárcel, en lugar de siete años de prisión, como se planteaba originalmente.

Además, eliminó la frase “cualquier otro signo” de carácter oficial y la alusión a los medios electrónicos, digitales o tecnológicos.

A pesar de ello, las bancadas del PAN y del PRI votaron en contra, y la de MC, se abstuvo.

“No hagamos de esta reforma un motivo de guerra política”, propuso Corral. “El sentido de la propuesta es eliminar insinuaciones”, zanjó.

La Oposición cuestionó la propuesta que sanciona, además de prisión, con multas de hasta un millón de pesos a quienes utilicen la identidad oficial del Gobierno para engañar a una o más personas.

La emecista Alejandra Barrales y la panista Guadalupe Murguía coincidieron en la gravedad y lo excesivo de la propuesta que será discutida la próxima semana en el pleno.

“Proponer cárcel para los memes y para las parodias en redes sociales cuando utilicen cualquier signo de carácter oficial es a todas luces una censura disfrazada”, destacó Barrales.

La iniciativa se ventilará en el pleno durante la sesión del martes próximo.