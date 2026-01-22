¡Estalla la Presidenta contra García Harfuch! Revela Loret de Mola episodio de tensión de Sheinbaum

CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y uno de los hombres más leales del gabinete, fue reprendido por la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles, asegura el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de Reportero”. De acuerdo con la información revelada por el editorialista, la mandataria habría estallado en privado contra Harfuch por “la reciente entrega de 37 narcos al gobierno de Estados Unidos y los golpes de fuerza –balazos, no abrazos– que ha dado a los criminales”. TE PUEDE INTERESAR: El regaño de Sheinbaum a Harfuch El regaño, detalla, ocurrió ante un grupo de personas, varias de las cuales le relataron el episodio bajo condición de anonimato. “Ayer la Presidenta estalló contra uno de sus más leales: su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Encima, lo hizo delante de un buen número de personas que reaccionaron asombradas. Varios de los ahí presentes me lo contaron, pidiendo el anonimato para no sufrir represalias”, refiere. Omar García Harfuch es considerado uno de los colaboradores más cercanos a la Presidenta y figura en quien deposita gran parte de su confianza. Por eso, el periodista señala que el episodio asombró a quienes lo presenciaron.

SHEINBAUM HA PERDIDO LA SERENIDAD: LORET El episodio de tensión protagonizado por la presidenta Claudia Sheinbaum contra Harfuch, lo acredita Loret de Mola al desgaste de las presiones internas y externas, sobre todo las provenientes del gobierno de Donald Trump. Incluso el periodista asegura que la mandataria suma varios meses “irascible” y no es la primera ocasión que estalla en privado debido a que su “gobierno no anda bien”. “Las cosas no le están saliendo y hay cada vez más reportes de que estalla en privado. En público lo mismo: se le ve más enojada en sus giras y en sus conferencias mañaneras. Está perdiendo aquella serenidad que tanto le dio en el arranque de su administración” refiere.