¡Estalla la Presidenta contra García Harfuch! Revela Loret de Mola episodio de tensión de Sheinbaum
El periodista asegura hoy en su columna que la mandataria regañó a su secretario de Seguridad, uno de los personajes más leales a ella, por la estrategia de seguridad y la reciente entrega de 37 narcos a EU
CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y uno de los hombres más leales del gabinete, fue reprendido por la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles, asegura el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de Reportero”.
De acuerdo con la información revelada por el editorialista, la mandataria habría estallado en privado contra Harfuch por “la reciente entrega de 37 narcos al gobierno de Estados Unidos y los golpes de fuerza –balazos, no abrazos– que ha dado a los criminales”.
El regaño, detalla, ocurrió ante un grupo de personas, varias de las cuales le relataron el episodio bajo condición de anonimato.
“Ayer la Presidenta estalló contra uno de sus más leales: su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Encima, lo hizo delante de un buen número de personas que reaccionaron asombradas. Varios de los ahí presentes me lo contaron, pidiendo el anonimato para no sufrir represalias”, refiere.
Omar García Harfuch es considerado uno de los colaboradores más cercanos a la Presidenta y figura en quien deposita gran parte de su confianza. Por eso, el periodista señala que el episodio asombró a quienes lo presenciaron.
SHEINBAUM HA PERDIDO LA SERENIDAD: LORET
El episodio de tensión protagonizado por la presidenta Claudia Sheinbaum contra Harfuch, lo acredita Loret de Mola al desgaste de las presiones internas y externas, sobre todo las provenientes del gobierno de Donald Trump.
Incluso el periodista asegura que la mandataria suma varios meses “irascible” y no es la primera ocasión que estalla en privado debido a que su “gobierno no anda bien”.
“Las cosas no le están saliendo y hay cada vez más reportes de que estalla en privado. En público lo mismo: se le ve más enojada en sus giras y en sus conferencias mañaneras. Está perdiendo aquella serenidad que tanto le dio en el arranque de su administración” refiere.
Las presiones públicas por parte Washington al gobierno mexicano van en aumento, sobre todo en materia de seguridad, debido a que le exigen hacer más respecto al combate del narcotráfico, al considerar insuficiente lo realizado hasta ahora para frenar el tráfico de drogas hacia EU.
Extraoficialmente se sabe que Trump también están demandando procesar a políticos vinculados a los narcos, muchos presuntamente de las filas de Morena; solicitud a la que hasta ahora se habría negado Sheinbaum.
“Como nunca está bajo presión de Estados Unidos: las zarandeadas verbales que le receta Donald Trump, la amenaza creíble de operaciones militares americanas contra el narco en suelo mexicano, la exigencia de narcopolíticos de Morena que la pone en ruta de choque con el patriarca López Obrador, el peligro de rompimiento en el T-MEC. Súmele las presiones desde Palenque”, expone.
‘INEXPLICABLE’ ENOJO DE SHEINBAUM CONTRA HARFUCH
Con respecto al regaño contra Harfuch de parte de la Presidenta, el periodista Carlos Loret de Mola lo califica como “inexplicable” cuando la estrategia de seguridad implementada por el funcionario es “gallina de los huevos de oro” del gobierno de Sheinbaum”.
El editorialista subraya la contradicción porque la misma mandataria ha presumido los resultados de esa estrategia, como la reducción de 40 por ciento en homicidios.
Pero además de eso, destaca que esa estrategia de seguridad, donde ya no se aplica el “abrazos, no balazos”, ha servido a su gobierno como moneda de negociación con Washington, incluso en materia comercial.
En ese contexto, el columnista advierte que en el trasfondo del regaño, además de las presiones externas, podría estar la presión política desde el “retiro” del expresidente López Obrador, quien sería “el único afectado por esta estrategia de seguridad”.