Gobierno de Sheinbaum concluye desfogue de Presa El Cuchillo; pierde cuatro meses de consumo promedio

El Gobierno federal concluyó el desfogue de la Presa El Cuchillo, que en seis días perdió el equivalente a casi cuatro meses el consumo promedio de toda el área metropolitana de Monterrey.

Los 150 millones de metros cúbicos extraídos al embalse de Nuevo León para el pago de la deuda hídrica de México a Estados Unidos también equivalen a casi cuatro presas La Boca y a la mitad de la capacidad de la Presa Cerro Prieto.

TE PUEDE INTERESAR: Advirtió Marina riesgos en operación del Tren Interoceánico en Oaxaca

En el reporte diario de los almacenamientos y extracciones a las presas de la Conagua, con corte a las 6:00 horas, El Cuchillo, principal fuente de abasto de la Ciudad, apareció ya sin extracciones por su vertedor o cortina.

Se buscó ampliar la información con la dependencia federal, pero mantuvo el mismo hermetismo que a lo largo del proceso para el desfogue de la presa ubicada en el municipio de China.

Tampoco ha informado si habría otro desfogue para abonar a la deuda hídrica con Estados Unidos, a la que también contribuyen las presas internacionales La Amistad y Falcón.

Antes de iniciarse el desfogue durante los primeros minutos del 22 de diciembre, El Cuchillo almacenaba 913 millones de metros cúbicos y ayer, tras el cierre de compuertas, amaneció con 763 millones de metros cúbicos.

En total, México abonaría 249 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, según se comprometió el Gobierno federal, sin precisar de dónde.