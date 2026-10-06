Gobierno de Sheinbaum informa que Infonavit colocó 44 mil viviendas en 27 estados

El funcionario dio a conocer estos avances durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que también se abordaron los resultados del programa habitacional en Durango, entidad donde las autoridades consideran que los objetivos establecidos para el sexenio podrían superarse.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) ha colocado 44 mil viviendas en 27 entidades federativas durante la actual administración federal y tiene previsto poner en marcha ocho fraccionamientos adicionales, informó el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza.

Villegas explicó que, de alcanzarse la meta mínima de 25 mil viviendas prevista para Durango, el proyecto podría generar alrededor de 100 mil empleos, de acuerdo con la estimación presentada durante la conferencia. Asimismo, destacó que la inversión asociada al programa representa una oportunidad para impulsar la actividad productiva y beneficiar a numerosas familias.

El mandatario estatal señaló que el programa no solamente busca facilitar el acceso a una vivienda digna, sino que también contribuye a dinamizar la economía mediante la creación de puestos de trabajo relacionados con la construcción y las actividades que dependen de ella.

Como parte de las acciones de esta jornada, se anunció la entrega de 303 viviendas en el fraccionamiento Palmares, localizado en el municipio de Lerdo. El acto se realizaría con la participación del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien destacó el impacto social y económico que representa la construcción de nuevas casas.

DURANGO, CON PERSPECTIVAS DE SUPERAR LA META DE VIVIENDA

En su intervención, Romero Oropeza detalló que en Durango ya se encuentran contratadas 19 mil viviendas, mientras que otras 12 mil se incorporarían durante los próximos meses. De concretarse estas previsiones, el estado estaría en condiciones de rebasar el objetivo habitacional fijado para el conjunto de la administración.

El director del Infonavit también indicó que los trabajos de construcción se distribuyen en cinco municipios: Durango capital, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero. Esta distribución busca ampliar la cobertura del programa y acercar las opciones de vivienda a trabajadores de distintas regiones de la entidad.

La incorporación de nuevos desarrollos forma parte de una estrategia nacional que pretende aumentar la disponibilidad de casas para sectores de la población que enfrentan dificultades para acceder a una propiedad. No obstante, el avance de las obras y la entrega efectiva de los inmuebles serán elementos fundamentales para evaluar los resultados del programa.

UNA VIVIENDA PROPIA, EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA PARA UNA MADRE DE CUATRO HIJOS

Más allá de las cifras de construcción y las metas gubernamentales, la entrega de viviendas representa un cambio significativo para las familias que durante años han tenido dificultades para pagar una renta o mantener condiciones estables de alojamiento.

Uno de los casos que se conocieron durante la jornada fue el de Olga Lidia, madre soltera de cuatro hijos, quien recibió las llaves de su casa en el fraccionamiento Palmares, en Lerdo.

Al compartir su experiencia, relató las dificultades que enfrentó después de separarse del padre de sus hijos. Durante aproximadamente seis o siete años tuvo que pagar renta y, en una etapa especialmente complicada, llegó a dormir en el piso junto con sus niños.

La beneficiaria explicó que no cuenta con el respaldo de la familia de su expareja y que debe sostenerse con los ingresos que obtiene de su trabajo en una empresa, donde percibe el salario mínimo. Esta situación, dijo, le había dificultado encontrar una alternativa habitacional que le permitiera ofrecer mayor estabilidad a sus hijos.

Pese a las adversidades económicas, la entrega de la vivienda representa para ella la posibilidad de contar con un patrimonio propio y dejar atrás la incertidumbre de continuar pagando alquiler.

Durante la conversación, la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntó cuándo tenía previsto trasladarse a su nuevo hogar. Olga Lidia respondió que probablemente lo haría de inmediato, pues sus hijos se encontraban con su abuela, mientras ella permanecía en casa de su hermana.

La mujer reconoció que nunca antes se había separado de sus hijos de esa manera y expresó su intención de reunirse con ellos cuanto antes en la nueva vivienda.

EL RETO DE CONVERTIR LAS METAS EN SOLUCIONES HABITACIONALES

Los resultados presentados por el Infonavit muestran la dimensión que ha adquirido el programa de vivienda en distintas regiones del país. Sin embargo, detrás de los objetivos nacionales y estatales también existe la necesidad de garantizar que las casas lleguen efectivamente a quienes las necesitan y que las familias puedan habitarlas en condiciones adecuadas.

En el caso de Durango, las cifras anunciadas por las autoridades apuntan a un avance importante, con 19 mil viviendas contratadas y otras 12 mil previstas para los siguientes meses. La construcción en cinco municipios y la incorporación de nuevos fraccionamientos forman parte de los esfuerzos para ampliar la oferta habitacional.

Al mismo tiempo, testimonios como el de Olga Lidia permiten dimensionar el alcance social de estas acciones: para una familia que depende de un ingreso limitado, acceder a una vivienda propia puede significar mucho más que disponer de un inmueble. También representa la posibilidad de reducir la presión económica del alquiler, construir estabilidad y contar con un espacio permanente para sus integrantes.

Con ocho nuevos fraccionamientos anunciados a escala nacional y la expectativa de superar las metas en Durango, el siguiente desafío será mantener el ritmo de construcción, cumplir los compromisos establecidos y asegurar que los beneficios del programa se traduzcan en mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias.