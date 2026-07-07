Gobierno de Sheinbaum pedirá al FBI que confirme participación en captura de ‘El Mayo’

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó que la dependencia solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar un requerimiento formal al FBI para conocer con precisión el alcance de su participación en el operativo y esclarecer los hechos que rodearon la detención de ambos integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Gobierno de México buscará obtener mayores detalles sobre la participación de autoridades estadounidenses en el operativo que derivó en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrida en julio de 2024, luego de que en fechas recientes surgieran nuevos elementos sobre la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Velasco explicó que la petición surge a partir de información difundida recientemente en diversos medios de comunicación estadounidenses, en la que se hace referencia a una presunta intervención del FBI durante la operación que culminó con el traslado de los dos narcotraficantes a territorio estadounidense.

“Hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI, mayor información respecto de la participación que recientemente fue dada a conocer en distintos medios de comunicación”, señaló el funcionario.

El representante de la Cancillería indicó que la cooperación entre ambos países continúa por la vía institucional y que las autoridades mexicanas buscan contar con toda la información disponible para integrar una versión completa de los acontecimientos.

Asimismo, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido comunicación permanente con la Embajada de Estados Unidos en México para aclarar otro aspecto que ha generado cuestionamientos: la presencia de la aeronave utilizada para trasladar a Zambada y a Guzmán López en el Museo del Aire War Eagles, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, muy cerca de la frontera con México.

De acuerdo con Velasco, la representación diplomática estadounidense ya proporcionó una primera explicación sobre la forma en que el avión llegó a dicho recinto, señalando que la aeronave fue prestada al museo como parte de un procedimiento que corresponde a las autoridades de ese país.

“También hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya se mencionó”, explicó.