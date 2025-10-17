$!Gobierno de Sheinbaum prepara convocatoria para centrales eléctricas

La Secretaría de Energía (Sener) prepara la convocatoria para atender de manera prioritaria las solicitudes de permisos de centrales eléctricas que se desarrollarán con base en la planeación vinculante.

Se trata de 34 proyectos nuevos con capacidad de 5 mil 970 megawatts (MW) que estarán ubicados en 20 entidades, entre ellas Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Campeche y Yucatán.También considera inversiones por 11 mil 900 millones de pesos para obras de refuerzo en puntos de interconexión.

Del total de proyectos, 23 son fotovoltaicos y 11 eólicos, los cuales entrarían en operación entre 2027 y 2030 y tendrán que considerar sistemas de almacenamiento.

Los particulares que soliciten un permiso bajo esta convocatoria deben presentar su manifestación de interés en la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos (VUPE).

También deben entregar a la Comisión Nacional de Energía (CNE) una solicitud de estudios de interconexión del Cenace.

Las empresas con una solicitud de permiso previa pueden participar en esta convocatoria, señala el anteproyecto que publicó la Sener en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el miércoles, pero que poco después eliminó.