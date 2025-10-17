Gobierno de Sheinbaum prepara convocatoria para centrales eléctricas

    Son 34 nuevos proyectos, con una capacidad conjunta de 5 970 megawatts (MW), que se instalarán en 20 entidades del país. FOTO: REFORMA

El periodo de registro será, tentativamente, del 20 al 24 de octubre

La Secretaría de Energía (Sener) prepara la convocatoria para atender de manera prioritaria las solicitudes de permisos de centrales eléctricas que se desarrollarán con base en la planeación vinculante.

Se trata de 34 proyectos nuevos con capacidad de 5 mil 970 megawatts (MW) que estarán ubicados en 20 entidades, entre ellas Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Campeche y Yucatán.También considera inversiones por 11 mil 900 millones de pesos para obras de refuerzo en puntos de interconexión.

Del total de proyectos, 23 son fotovoltaicos y 11 eólicos, los cuales entrarían en operación entre 2027 y 2030 y tendrán que considerar sistemas de almacenamiento.

Los particulares que soliciten un permiso bajo esta convocatoria deben presentar su manifestación de interés en la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos (VUPE).

También deben entregar a la Comisión Nacional de Energía (CNE) una solicitud de estudios de interconexión del Cenace.

Las empresas con una solicitud de permiso previa pueden participar en esta convocatoria, señala el anteproyecto que publicó la Sener en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el miércoles, pero que poco después eliminó.

Con esta convocatoria, la Sener busca ordenar el proceso de atención prioritaria de los proyectos que proponga la iniciativa privada desde que se presenta la manifestación de interés hasta el otorgamiento del permiso, formalización del contrato de interconexión y la fecha de entrada en operación comercial de la central eléctrica.

La CNE dará seguimiento a las solicitudes, pero se advierte que se dará prioridad a los proyectos que se alinean a la planeación vinculante para mantener la integridad y el funcionamiento del sistema eléctrico.

“Se priorizan aquellos proyectos que resultan indispensables y que se alinean a la planeación vinculante con el objetivo de mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Servicio Eléctrico Nacional (SEN)”.

“Dicha priorización es crucial para fortalecer la accesibilidad, calidad, confiabilidad, continuidad, eficiencia, seguridad y sostenibilidad del SEN, siendo estos atributos condiciones que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar, a efecto de restablecer su control estratégico sobre los recursos energéticos para el beneficio de toda la población”, agrega.

El Comité Técnico de la CNE debe resolver sobre la aprobación de las solicitudes que se presenten en la sesión del 10 de diciembre, así como emitir y notificar los títulos autorizados el 11 y 12 de ese mismo mes.

La CNE debe publicar el listado de proyectos que cumplieron con los requisitos, criterios de planeación vinculante y que obtuvieron permiso, así como las capacidades cubiertas por zona y las que no logró cubrir.

Los interesados que hayan manifestado su interés en participar en la convocatoria pero que finalmente no deseen continuar, podrán presentar su desistimiento entre el 15 y el 19 de diciembre.

