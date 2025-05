Gobierno de Sheinbaum reforzará vigilancia contra el huachicol y el autoabastecimiento

El gobierno federal redoblará esfuerzos contra el huachicol, reforzando la vigilancia sobre las organizaciones que practican el autoabastecimiento de combustibles en el país, que suman más de 24 mil, de acuerdo con Alicia Zazueta Payán, presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

”Ahora uno de los sectores que más van a atacar va a ser el de autoabasto. Hay cerca de 24 mil permisionarios. Son los puntos donde van a atacar. Hay casi 400 regulados con permiso. Es uno de los puntos en donde más va a estar influyendo la autoridad”, dijo en entrevista durante la convención de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

”La legislación secundaria de la ley del sector de hidrocarburos establece nuevas obligaciones del permisionario, pero en materia fiscal, con control volumétrico. Eso es algo que no existía en la ley anterior, porque en teoría esta es materia del SAT [Servicio de Administración Tributaria], pero ahora ya también lo absorbe la Secretaría de Energía [Sener] como autoridad fiscal”.

Se trata de un punto muy importante, “porque lo que nos está diciendo la Sener es que, en particular, estos controles volumétricos se convierten en algo medular para todas las estrategias federales del combate al producto ilegal”.

En México quienes realizan el autoabastecimiento son empresas que usan los combustibles en grandes volúmenes para procesos de producción y transporte, y lo adquieren vía Petróleos Mexicanos (Pemex) u otras empresas privadas que tienen permisos para importar combustibles, y también mediante distribuidores autorizados.

Bajo lupa

La problemática que señalan expertos es que, considerando el crecimiento del mercado de combustibles ilícitos, mejor conocido como huachicol, que ha alcanzado niveles no vistos en esta década, la figura del autoabastecimiento está bajo la lupa del SAT a través de controles volumétricos, y ahora lo estará por parte de la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE).

Esta vigilancia volumétrica se enfoca en tanques que las empresas tienen para almacenamiento y despacho de combustibles, en su mayoría diesel, y buscan tener registro de cuánto hidrocarburo entra, sale y se consume, así como fechas e incluso el valor.

El problema es que el gobierno está intensificando las acciones sobre el autoabastecimiento por el delito creciente de combustibles ilegales, ya sea por tomas clandestinas, mezclas ilegales o la importación bajo otra fracción arancelaria para evadir impuestos, conocida como huachicol fiscal.

Las pérdidas de Pemex y para el erario a causa del huachicol crecieron 1.8% anual en 2024 y 342% respecto a 2019, de acuerdo con reportes de Pemex a autoridades de Estados Unidos, y en 2024 llegaron a 20 mil 529 millones de pesos.

Pero las pérdidas serían más cuantiosas, pues según la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo), uno de cada tres litros que se distribuyen en el mercado nacional es ilegal.

El diesel es el combustible preferido para la actividad criminal, especialmente por el huachicol fiscal, pues por su apariencia puede ser confundido con otro hidrocarburo sin pagar impuestos.

En febrero se incautaron dos embarcaciones, ambas cargadas con diesel.

Poco interésIsidro Fernández López, director general de Ifenerghi, consultora del sector, explicó que la figura de autoabastecimiento fue creada en la reforma energética de 2013, pero no se ha regulado seriamente.

”Hay más autoabastos que permisionarios de estaciones de servicio, que son 14 mil en el país. Y no se ha querido regularizar la problemática, no ha habido interés. Tenemos en la extinta Comisión Reguladora de Energía [CRE] una lista de permisionarios, pero no son más de 350, lo que impide dimensionar el tamaño del sector”, expuso.

Esa es la explicación del porqué no se ven autobuses de las grandes líneas del país cargando diesel en estaciones de servicio, añadió.

“Para estas empresas una pipa es en promedio 6% más económica que ir a cargar y más eficiente, pero no todas están registradas y representa una competencia desleal para quienes sí cumplen. Con las acciones que se pueden esperar en este sector, podríamos tener mejores resultados en el combate a estos ilícitos”, dijo Fernández López.

De acuerdo con la Dirección General de Petrolíferos de la extinta CRE, los últimos permisos otorgados para autoconsumo se dieron al Tren Maya, Tracusa, Transportes Marva, Distribuidora e Importadora Alsea, Quality Tank, Transportes Arlequín, Transportes Marva, la Secretaría de la Defensa Nacional, en Tamaulipas, y Transportes Jorge Ancer.