¿Se convirtió en lo que juró destruir? Pasó Morena de denunciar fraudes a organizar uno: Loret de Mola

OBSERVADORES Y CASILLAS, BAJO SOSPECHA

Entre otras de las irregularidades denunciadas por Loret de Mola está el registro desproporcionado de “observadores electorales”, donde había militares de Morena .

El Instituto Nacional Electoral ( INE ) detectó que al menos 25 mil de esos “observadores” eran en realidad militantes de Morena, y los descalificó.

Además, sólo se instalará menos de la mitad de las casillas habituales, y “por como las distribuyeron, el voto no valdrá lo mismo en todos lados”.

Tampoco, a diferencia de las elecciones ordinarias, habrá conteo rápido ni resultados preliminares y las boletas sobrantes no serán invalidadas, ni se colocarán los resultados afuera de cada casilla, como marca la práctica electoral.

“En contra de la práctica reinante en los últimos 30 años, las boletas sobrantes no se van a invalidar, no serán los ciudadanos funcionarios de casillas quienes cuenten ahí los votos, no se exhibirá afuera de cada casilla el resultado de la elección en ese lugar, ni habrán PREP y conteo rápido para adelantar ganador, por lo que el INE no dará a conocer resultados esa misma noche”, expone el editorialista.

UNA ELECCIÓN CON ABSTENCIONISMO Y RESULTADO ANTICIPADO

De acuerdo con Loret de Mola , este proceso electoral tiene garantizado que la mayoría de los ganadores sean afines al gobierno, lo que le permitirá al Ejecutivo controlar el Poder Judicial.

“El resultado ya lo sabemos: va a ganar el gobierno, como en las elecciones de Maduro en Venezuela, o las de Cuba, o las de Nicaragua”, compara.

Además se anticipa un alto abstencionismo, con una participación de “entre el 10 y el 20 por ciento del padrón electoral”, aunado a que la oposición así como algunos sectores de la sociedad civil “han anunciado que boicotearán la elección y no participarán”.