Advierten opacidad en plan ferroviario

Los procesos de contratación en los principales proyectos ferroviarios del País han estado marcados por un uso elevado de adjudicaciones directas, concentración institucional del gasto y riesgos de opacidad, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En un análisis de más de mil contratos federales obtenidos de la plataforma Compras MX del periodo 2020 a 2025, el organismo revisó los procesos asociados al Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren México-Querétaro y el Tren Saltillo-Nuevo Laredo.

El IMCO encontró que, aunque la licitación pública se utilizó en etapas iniciales de algunos proyectos, con el avance de las obras se incrementó el uso de mecanismos discrecionales, lo que redujo la competencia en la asignación del gasto público.

El Tren Maya concentró el mayor volumen de recursos, con contratos por 149 mil 149.4 millones de pesos, de los cuales cerca de 31 por ciento se asignaron mediante adjudicación directa.

El análisis señala que, a partir de 2022, se registró un cambio en los mecanismos de contratación del Tren Maya, con un aumento significativo de contratos sin concurso, algunos de ellos justificados por supuestos casos de fuerza mayor sin respaldo documental público.

El gasto del Tren Maya se concentró principalmente en Fonatur, sus filiales y la empresa estatal Tren Maya S.A. de C.V., adscrita al sector Defensa, lo que, según el IMCO, eleva los riesgos de opacidad al recurrir a contratación entre entes públicos.

En el Corredor Interoceánico, el patrón fue aún más marcado, ya que 88.8 por ciento del monto contratado se asignó por adjudicación directa y sólo 1.5 por ciento mediante licitación pública. En este proyecto, que incluye la rehabilitación del puerto de Salina Cruz, tres líneas de ferrocarril, incluida la “Z” del Tren Interoceánico, 9 polos de desarrollo y modernización de 4 recintos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) sólo se han hecho públicos en Compras MX los contratos por 191.6 millones de pesos.

‘El Corredor Interoceánico muestra un patrón opuesto al de una licitación competitiva. En este proyecto, prácticamente 9 de cada 10 pesos del monto contratado se asignaron por adjudicación directa lo que plantea retos en términos de competencia’, indicó.

En el Tren México-Querétaro, el IMCO identificó dos contratos visibles en 2025, pese a que los trabajos preliminares comenzaron en 2024. En el caso del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, los contratos recayeron en empresas con historial recurrente como proveedoras del Gobierno federal, es el caso de Gami Ingeniería e Instalaciones, que ha sido señalada previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en otros proyectos.

Gami obtuvo un contrato por 10 mil 922.1 millones de pesos para el diseño y construcción de 136.5 kilómetros del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, segmentos 18, 19 y 20.

‘La empresa ganadora ha sido constructora del gobierno desde hace varios años. Participó en el Tren Maya, en la sede del Senado y en la Línea 3 del Cablebús. La Auditoría detectó sobrecostos, desvíos e irregularidades en proyectos de esta empresa. Les dieron por adjudicación directa un contrato de rompeolas en el puerto de Salina Cruz’, señaló.

El IMCO indicó que la nueva Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente desde abril de 2025, podría modificar los patrones de contratación, pero su impacto dependerá de la reglamentación, la supervisión efectiva y la capacidad institucional para aplicar las normas.

El organismo consideró que el principal desafío en los megaproyectos ferroviarios no es la falta de reglas, sino la debilidad en su cumplimiento y en la transparencia del ejercicio del gasto público.