Gobierno de Sheinbaum reporta el ahorro de 70 mil mdp en compra de medicamentos

El Gobierno de México estima que ha logrado reducir en cerca de 70 mil millones de pesos el costo de adquisición de medicamentos e insumos médicos mediante el nuevo esquema de compras consolidadas para el periodo 2027-2028, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la estrategia se basa en negociar directamente con los fabricantes y promover subastas competitivas para obtener mejores precios.

Según detalló, mantener las condiciones de compra de años anteriores habría representado un gasto adicional de aproximadamente 45 mil millones de pesos en 2025 y 2026, además de otros 35 mil millones correspondientes al proceso de adquisición para 2027. Clark señaló que hasta el momento se han comprado alrededor de 6 mil millones de piezas de medicamentos y materiales sanitarios, que incluyen desde tratamientos oncológicos hasta productos de curación utilizados en hospitales y centros de salud. Para garantizar la transparencia del procedimiento, indicó que la ciudadanía puede consultar los detalles de las adquisiciones en el portal compraconsolidada.salud.gob.mx, donde se publican los productos adquiridos, las cantidades, los proveedores y los precios correspondientes. El subsecretario también denunció la existencia de contratos de distribución que, según dijo, representaban costos excesivos para el erario. Como ejemplo, mencionó un acuerdo firmado entre 2022 y 2023 por un monto cercano a mil 700 millones de pesos, relacionado con la distribución de medicamentos y la operación de farmacias en el Estado de México. Aunque evitó revelar el nombre de la compañía involucrada debido a que el caso está bajo investigación, sostuvo que el esquema permitía a una empresa privada administrar servicios dentro de instalaciones hospitalarias públicas. Ante esta situación, afirmó que el Gobierno busca avanzar hacia un modelo en el que la distribución de medicamentos quede progresivamente en manos de la red pública.

SALUD ASEGURA QUE LA PLANEACIÓN ANTICIPADA FACILITARÁ EL ABASTO EN 2027 En relación con el suministro de medicamentos para el próximo año, Clark aseguró que las empresas adjudicadas cuentan con tiempo suficiente para cumplir sus compromisos de entrega, pues la preparación de la compra consolidada comenzó en agosto de 2025. El funcionario explicó que, por primera vez, se incorporó una constancia de cumplimiento de entrega como requisito, con el propósito de fortalecer la certeza sobre la disponibilidad de los insumos. Añadió que los proveedores conocieron con anticipación las necesidades del sector salud, lo que les permitió organizar la producción y, en su caso, regularizar los permisos necesarios para importar materias primas o medicamentos. De acuerdo con el subsecretario, los primeros proveedores seleccionados tuvieron varios meses para prepararse antes de que comiencen las entregas previstas para el 1 de enero de 2027. La elaboración del programa también incluyó más de 100 reuniones técnicas con especialistas en enfermedades crónicas, oncología y materiales de curación, además de personal de enfermería. Estos encuentros sirvieron para calcular las necesidades de medicamentos con base en la población atendida, el número de pacientes y las proyecciones epidemiológicas. Clark sostuvo que el proceso no se limita a la licitación, sino que forma parte de una reorganización de las compras públicas orientada a ajustar las cantidades solicitadas a las necesidades reales de los servicios médicos. GOBIERNO REPORTA PAGOS PENDIENTES POR 10 MIL MILLONES DE PESOS Otro de los aspectos abordados fue la regularización de adeudos con la industria farmacéutica. El subsecretario informó que se han efectuado pagos por cerca de 10 mil millones de pesos correspondientes a medicamentos entregados a principios de 2026, cuyos expedientes llevaban meses pendientes de resolución. Según explicó, estas operaciones han permitido reducir en más de la mitad los procesos de pago que permanecían pendientes en el Gobierno federal. La intención, agregó, es simplificar los trámites para liquidar la mayor parte de los adeudos durante 2026 y comenzar el siguiente año con mejores condiciones para el suministro. Cuestionado sobre si las farmacéuticas tendrán justificaciones para incumplir las entregas, Clark respondió que las condiciones de planeación y los plazos otorgados eliminan los principales obstáculos para que los proveedores cumplan en tiempo y forma. Finalmente, destacó que la compra consolidada contempla una mayor participación de productos con integración nacional, lo que, de acuerdo con el funcionario, podría beneficiar tanto a los pacientes como a la generación de empleos en el país.