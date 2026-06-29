$!Gobierno de Tamaulipas rechaza señalamientos contra Américo Villarreal; Sheinbaum cuestiona reportaje del NYT

El Gobierno de Tamaulipas rechazó de manera categórica los señalamientos difundidos en diversos medios de comunicación contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, derivados de un reportaje publicado el pasado 27 de junio por The New York Times. A través de un pronunciamiento público, la administración estatal sostuvo que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que respalde las versiones difundidas.

En el documento, el gobierno estatal aseguró que el mandatario niega de manera “categórica, absoluta y contundente” los hechos que se le atribuyen y sostuvo que no existe sustento legal para las afirmaciones publicadas. “El Gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra. Negamos en su totalidad los hechos que se le atribuyen. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente”, señala el primer punto del comunicado. GOBIERNO CUESTIONA EL USO DE FUENTES ANÓNIMAS EN EL REPORTAJE En su posicionamiento, el Gobierno de Tamaulipas afirmó que el propio reportaje del diario estadounidense no presenta los señalamientos como hechos comprobados, sino que los atribuye a cinco personas cuya identidad permanece reservada. De acuerdo con la administración estatal, la publicación indica que dichas personas “no estaban autorizadas a hablar públicamente”, por lo que se trata de fuentes anónimas. Asimismo, destacó que el texto periodístico también consigna que el propio gobernador ya había rechazado previamente los señalamientos. “El propio reportaje del New York Times no presenta esa investigación como un hecho probado. La atribuye a cinco personas que, en palabras del diario, ‘no estaban autorizadas a hablar públicamente’, es decir, a fuentes anónimas, y consigna que el Gobernador ya había negado los señalamientos. Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”, señala el comunicado. ACUSAN INTERPRETACIONES DISTINTAS AL CONTENIDO ORIGINAL El Gobierno estatal sostuvo además que, tras la publicación del reportaje, diversos medios realizaron interpretaciones que, según la administración, se alejaron del contenido original del diario estadounidense. En el documento se afirma que algunos medios presentaron como hechos confirmados afirmaciones que, asegura, no aparecen en la publicación. “A la falsedad del señalamiento expresado en líneas anteriores, se suma una segunda. Diversos medios difundieron el reportaje con interpretaciones propias, alejadas del contenido exacto de lo que publicó el New York Times. Presentaron como hechos confirmados lo que ni siquiera la fuente planteó en ninguna de las líneas en la publicación y atribuyeron conductas que nunca fueron señaladas”, indicó.

GOBIERNO AFIRMA QUE EL DIARIO NO IDENTIFICA AL GOBERNADOR COMO INFORMANTE Otro de los puntos del posicionamiento sostiene que el reportaje no identifica al gobernador Américo Villarreal como informante ni afirma que exista una acusación comprobada en su contra. “El New York Times no señala, en ningún momento, al Gobernador de Tamaulipas como informante, ni da por probada acusación alguna en su contra. Esa lectura es obra de quienes la difundieron, no de la fuente. Estamos, por lo tanto, ante una doble falsedad: es falso el señalamiento original, que carece de todo sustento, y es falso todo lo atribuido a una publicación que en ninguna de sus líneas lo afirma”, expuso el gobierno estatal. REITERA GOBIERNO DE TAMAULIPAS RESPETO A LA LIBERTAD DE PRENSA En el quinto punto del comunicado, la administración de Tamaulipas manifestó que mantiene su respeto por la libertad de expresión y por el ejercicio periodístico. “El Gobierno del Estado de Tamaulipas reitera su respeto por la libertad de prensa. El Gobernador Américo Villarreal Anaya seguirá conduciéndose con la transparencia y la entrega de resultados que distinguen a su administración. La verdad se acredita con hechos, no con titulares”, señala el documento. Asimismo, el gobierno indicó que el mandatario defenderá su nombre y el de su administración por las vías legales correspondientes. “El Gobernador Américo Villarreal Anaya tiene un interés legítimo y personal en que la verdad prevalezca. Están de por medio su nombre, su honra y la confianza de las familias tamaulipecas que le otorgaron el mandato de gobernar. Por ello hace suya esta aclaración y manifiesta su firme determinación de defender su buen nombre y el de su Gobierno por todas las vías que la ley reconoce, con la tranquilidad de quien siempre ha actuado dentro de la legalidad”, concluye el posicionamiento. CLAUDIA SHEINBAUM CUESTIONA REPORTAJE DEL NEW YORK TIMES Durante su conferencia matutina de este lunes 29 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se refirió al reportaje publicado por The New York Times, en el que se mencionan presuntas investigaciones de autoridades estadounidenses relacionadas con gobernadores emanados de Morena y supuestos contactos entre funcionarios del partido y autoridades de Estados Unidos. La mandataria señaló que su administración no cuenta con información oficial que confirme la existencia de integrantes de Morena que colaboren como informantes de autoridades estadounidenses. Asimismo, cuestionó que el reportaje esté sustentado en fuentes cuya identidad no fue revelada y consideró que la publicación no presenta elementos suficientes para acreditar los señalamientos. “¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo?”, expresó durante la conferencia. La presidenta sostuvo que hasta el momento no existen datos oficiales que confirmen que funcionarios o militantes de Morena estén proporcionando información a agencias estadounidenses sobre actores políticos mexicanos.

REPORTAJE MENCIONA A GOBERNADORES DE SONORA Y TAMAULIPAS El reportaje citado durante la conferencia presidencial hace referencia a presuntas investigaciones relacionadas con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, ambos militantes de Morena. Sobre este punto, Sheinbaum recordó que Durazo ya rechazó públicamente las versiones que lo vinculan con investigaciones de esa naturaleza y pidió actuar con prudencia antes de considerar como ciertos hechos que no han sido acreditados mediante información oficial. La publicación también plantea que gobernadores, legisladores y otros funcionarios cercanos al partido oficialista habrían sostenido contactos discretos con autoridades estadounidenses; sin embargo, no identifica públicamente a las personas presuntamente involucradas ni presenta sus identidades dentro del contenido citado. Hasta el momento, tanto el Gobierno de Tamaulipas como el gobernador Américo Villarreal Anaya mantienen el rechazo a los señalamientos derivados del reportaje y sostienen que no existe procedimiento oficial que respalde las versiones difundidas.

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