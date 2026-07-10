Gobiernos de la 4T recuperaron casi 18 mil piezas arqueológicas: INAH

La información fue presentada por el director general del INAH , Joel Omar Vázquez Herrera , durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , donde explicó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para proteger el legado cultural de México.

La recuperación del patrimonio cultural mexicano ha cobrado relevancia en los últimos años mediante acuerdos internacionales y esfuerzos diplomáticos orientados a devolver bienes arqueológicos e históricos que permanecían fuera del país. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ) , desde 2018 han sido repatriadas 17 mil 878 piezas de valor histórico, arqueológico y etnográfico.

Según el organismo, del total de bienes recuperados, 14 mil 162 regresaron al país entre 2018 y 2024, mientras que 3 mil 716 han sido repatriados durante la actual administración federal.

El director del INAH presentó un comparativo de las piezas recuperadas en distintas administraciones federales.

De acuerdo con los datos oficiales, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón fueron repatriados 5 mil 479 bienes culturales, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra reportada fue de 351 piezas arqueológicas e históricas.

Respecto a los resultados obtenidos desde 2018, el funcionario destacó que el número de bienes recuperados supera ampliamente los registrados en los dos periodos presidenciales anteriores, reflejando el incremento de acciones coordinadas entre autoridades culturales, diplomáticas y organismos internacionales.

ESTADOS UNIDOS E ITALIA ENCABEZAN LAS REPATRIACIONES

Las estadísticas del INAH muestran que Estados Unidos es el país desde donde ha regresado la mayor cantidad de patrimonio mexicano, con 3 mil 369 piezas recuperadas.

Le siguen Italia, con mil 974 bienes, Canadá con 133, Francia con 19 y España con siete objetos restituidos al Estado mexicano.

El titular del instituto explicó que estos resultados han sido posibles gracias a la colaboración con autoridades extranjeras, museos, cuerpos policiales, casas de subastas y ciudadanos que participaron en procesos de devolución voluntaria o aseguramiento de bienes culturales.

PIEZAS HISTÓRICAS QUE REGRESARON A MÉXICO

Entre los objetos de mayor relevancia recuperados en este periodo destaca un cráneo decorado con mosaicos de turquesa, de origen mixteco, elaborado entre los años 1200 y 1521. La pieza fue devuelta por Países Bajos y actualmente forma parte de una exhibición en la Villa de Tututepec, en Oaxaca.

Otra de las restituciones importantes corresponde a un panel maya labrado, originario de Yaxchilán, Chiapas, perteneciente al periodo Clásico Tardío, que fue recuperado en Nueva York.

Asimismo, regresó al país una escultura mexica de roca basáltica, fechada entre 1200 y 1521, además del Manual de Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México, un documento religioso impreso en la Ciudad de México a principios del siglo XVIII y localizado posteriormente en Argentina, donde fue asegurado por autoridades policiales antes de ser restituido.

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL IMPULSA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

El director del INAH afirmó que la recuperación de estos bienes ha sido posible mediante el trabajo conjunto entre instituciones mexicanas y gobiernos de distintos países.

“Estas repatriaciones son resultado de la colaboración diplomática con diversos gobiernos”, señaló el funcionario al presentar el balance de las piezas devueltas al país.

Añadió que las labores para localizar, identificar y recuperar bienes culturales continuarán como parte de los mecanismos de protección del patrimonio histórico de México, considerado uno de los más importantes de América por la riqueza de sus culturas prehispánicas y coloniales.