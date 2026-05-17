Golea piratería por Mundial pese a operativos

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    Golea piratería por Mundial pese a operativos
    Las playeras piratas son ofrecidas entre 90 y 350 pesos. Reforma

Antes de cada gran evento, sea concierto o el partido de cualquier deporte, incontables puestos de mercancía pirata hacen presencia

Los productos piratas del Mundial de Futbol 2026 proliferan en la CDMX.

Toneladas de mercancía apócrifa han sido decomisadas en espacios como Tepito, sin embargo, aquella que elude los operativos es ofertada en zonas turísticas de la ciudad como el Centro Histórico y la Zona Rosa.

Ropa, calzado, accesorios, recuerdos y diversos productos relacionados con el Mundial, con etiquetas falsas y a precios por debajo del costo real, se comercializan sin restricciones en puestos ambulantes y en locales de plazas chinas.

Yo nunca voy a poder comprar originales, tenemos dos hijos y nos gusta el futbol, cómo crees que voy a tener para una playera de no sé cuántos miles, esto es lo que alcanza, es lo que hay y qué les ilusiona a los niños’, comentó Amanda, quien compró cuatro playeras y dos llaveros cerca de la Glorieta de Insurgentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/expertos-advierten-que-mundial-en-eu-sera-demasiado-caro-para-los-extranjeros-FG20733868

Los vendedores reconocen que la mercancía es falsificada y afirman no estar preocupados de que los operativos puedan decomisársela.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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