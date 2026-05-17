Golea piratería por Mundial pese a operativos

Los productos piratas del Mundial de Futbol 2026 proliferan en la CDMX.

Toneladas de mercancía apócrifa han sido decomisadas en espacios como Tepito, sin embargo, aquella que elude los operativos es ofertada en zonas turísticas de la ciudad como el Centro Histórico y la Zona Rosa.

Ropa, calzado, accesorios, recuerdos y diversos productos relacionados con el Mundial, con etiquetas falsas y a precios por debajo del costo real, se comercializan sin restricciones en puestos ambulantes y en locales de plazas chinas.

‘Yo nunca voy a poder comprar originales, tenemos dos hijos y nos gusta el futbol, cómo crees que voy a tener para una playera de no sé cuántos miles, esto es lo que alcanza, es lo que hay y qué les ilusiona a los niños’, comentó Amanda, quien compró cuatro playeras y dos llaveros cerca de la Glorieta de Insurgentes.