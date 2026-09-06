Golpe al CJNG en Colima: Detienen a “El Baldo” por extorsión a ganaderos y ataques armados

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    Golpe al CJNG en Colima: Detienen a “El Baldo” por extorsión a ganaderos y ataques armados
    Oswaldo Rafael “N”, presunto operador estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación, señalado por extorsionar al sector ganadero y perpetrar ataques armados en la entidad. FOTO: X

Autoridades federales y estatales capturaron en el municipio de Cuauhtémoc a Oswaldo Rafael “N”.

En una acción estratégica coordinada entre fuerzas federales y estatales, autoridades de Colima lograron la detención de Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo”. El presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era considerado un objetivo prioritario al ser identificado como uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Cuauhtémoc.

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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad confirmó que el arresto se logró mediante un operativo desplegado de manera limpia y sin violencia, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía.

OPERATIVO DE INTELIGENCIA FEDERAL Y ESTATAL

El arresto de “Baldo” fue resultado del trabajo conjunto de las áreas de Inteligencia Naval y la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Marina. A estas labores se sumó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El intercambio constante de información estratégica permitió ubicar el paradero del objetivo y ejecutar la orden sin margen de riesgo para la comunidad.

EXTORSIONES A GANADEROS Y ATAQUES ARMADOS

Dentro de las líneas de investigación abiertas, a “Baldo” se le vincula directamente con cobros de piso y extorsiones sistemáticas en contra de productores del sector ganadero en la región de Cuauhtémoc.

Asimismo, se le investiga por su probable participación en delitos de alto impacto. Entre estos eventos destaca una agresión armada perpetrada el 24 de septiembre de 2025 en contra de un agente de la Fiscalía General del Estado.

ESTRATEGIA OPERATIVA DE SEGURIDAD EN COLIMA

Sobre este golpe a la estructura criminal, el secretario de Seguridad del estado, el teniente Ricardo Fabián Gómez Calcáneo, subrayó que el resultado demuestra la efectividad de transformar la inteligencia en acciones concretas contra los grupos delictivos.

El funcionario estatal reconoció el trabajo conjunto de la Marina, la FGR y los cuerpos locales de seguridad, destacando que en la entidad existe un compromiso firme para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la tranquilidad pública.

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LLAMADO CIUDADANO A PRESENTAR DENUNCIAS

Tras la puesta a disposición del presunto delincuente, las autoridades emitieron un llamado urgente a la población, especialmente a los productores ganaderos de Cuauhtémoc que hayan sido víctimas de extorsión o amenazas.

Las instituciones de procuración de justicia exhortaron a las víctimas a presentar sus denuncias correspondientes. Esta colaboración permitirá robustecer la carpeta de investigación y determinar si existen más implicados. El imputado mantendrá su proceso legal bajo el principio de presunción de inocencia.

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