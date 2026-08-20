Golpe al huachicol; FGR decomisa 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria, NL

Monterrey, Nuevo León.- En otro golpe al delito del huachicol, la Fiscalía General de la República (FGR) logró el aseguramiento de más de 467 mil litros de hidrocarburo en el caeo a dos predios ubicados en Salinas Victoria, Nuevo León.

En una primera intervención, la FGR confiscó dos montacargas, cinco semirremolques, un remolque acondicionado como oficina, un tanque, un compresor, tres silos, dos motobombas, siete tramos de mangera de alta presión, una estructura metálica, un tanque de fluido y filtrado, cinco frac tanks, un equipo cuenta litros, dos tractocamiones y 426 mil litros de hidrocarburo.