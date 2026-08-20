Golpe al huachicol; FGR decomisa 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria, NL
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La FGR cateo dos predios en el mencionado municipio en donde también confiscó silos, motobombas y tractocamiones, entre otras cosas
Monterrey, Nuevo León.- En otro golpe al delito del huachicol, la Fiscalía General de la República (FGR) logró el aseguramiento de más de 467 mil litros de hidrocarburo en el caeo a dos predios ubicados en Salinas Victoria, Nuevo León.
En una primera intervención, la FGR confiscó dos montacargas, cinco semirremolques, un remolque acondicionado como oficina, un tanque, un compresor, tres silos, dos motobombas, siete tramos de mangera de alta presión, una estructura metálica, un tanque de fluido y filtrado, cinco frac tanks, un equipo cuenta litros, dos tractocamiones y 426 mil litros de hidrocarburo.
En un segundo predio, se aseguraron 31 tractocamiones, seis semirremolques, un autotanque, cinco dollys, una cama baja, dos cabinas chasis, un remolque, cinco contenedores, cinco remolques, 41 mil litros de hidrocarburo, un tanque horizontal, 10 cubitanques, tres remolques habilitados como comedor y oficinas y dos motocicletas.
En total la FGR aseguró los 467 mil litros de hidrocarburo y los inmuebles que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) para la integración de la investigación correspondiente