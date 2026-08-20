Golpe al huachicol; FGR decomisa 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria, NL

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    Golpe al huachicol; FGR decomisa 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria, NL
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    Golpe al huachicol; FGR decomisa 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria, NL
    La FGR aseguró más de 467 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones, semirremolques y equipo durante un operativo en dos predios de Nuevo León.

La FGR cateo dos predios en el mencionado municipio en donde también confiscó silos, motobombas y tractocamiones, entre otras cosas

Monterrey, Nuevo León.- En otro golpe al delito del huachicol, la Fiscalía General de la República (FGR) logró el aseguramiento de más de 467 mil litros de hidrocarburo en el caeo a dos predios ubicados en Salinas Victoria, Nuevo León.

En una primera intervención, la FGR confiscó dos montacargas, cinco semirremolques, un remolque acondicionado como oficina, un tanque, un compresor, tres silos, dos motobombas, siete tramos de mangera de alta presión, una estructura metálica, un tanque de fluido y filtrado, cinco frac tanks, un equipo cuenta litros, dos tractocamiones y 426 mil litros de hidrocarburo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/golpe-al-huachicol-aseguran-297-mil-litros-de-diesel-en-tamaulipas-detienen-a-dos-presuntos-infractores-DO22868964

En un segundo predio, se aseguraron 31 tractocamiones, seis semirremolques, un autotanque, cinco dollys, una cama baja, dos cabinas chasis, un remolque, cinco contenedores, cinco remolques, 41 mil litros de hidrocarburo, un tanque horizontal, 10 cubitanques, tres remolques habilitados como comedor y oficinas y dos motocicletas.

En total la FGR aseguró los 467 mil litros de hidrocarburo y los inmuebles que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) para la integración de la investigación correspondiente

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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