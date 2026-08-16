Golpe al huachicol: aseguran 297 mil litros de diésel en Tamaulipas; detienen a dos presuntos infractores

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México
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    Golpe al huachicol: aseguran 297 mil litros de diésel en Tamaulipas; detienen a dos presuntos infractores
    El decomiso ocurre en medio de una gira de dos días de la presidenta Claudia Sheinbaum por el sur del estado. Cuartoscuro

Además del líquido, autoridades aseguraron además 23 tractocamiones, 23 dollys y 70 remolques tipo plataforma

TAMAULIPAS.- En un nuevo golpe contra el huachicol en Tamaulipas, registrado en los últimos 20 días, autoridades aseguraron aproximadamente 297 mil litros de un líquido con características similares al diésel, además de 23 tractocamiones, 23 dollys y 70 remolques tipo plataforma, durante una diligencia ministerial realizada en una distribuidora de combustible de Altamira.

Desde 2024, la zona conurbada del sur de Tamaulipas se ha convertido en uno de los principales focos de operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

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El decomiso ocurre en medio de una gira de dos días de la presidenta Claudia Sheinbaum por el sur del estado.

Ayer estuvo en Tampico y este día tiene programada una visita a Ciudad Madero, a media mañana.

Derivado de la intervención, personal de la Fiscalía aseguró un inmueble, así como diversos vehículos, equipos y recipientes relacionados con el almacenamiento y manejo de hidrocarburo, así como aproximadamente 297 mil litros de un líquido con característica similares al diésel.

DETIENE SEMAR A DOS

En un comunicado, la Secretaría de Marina precisó que, durante el operativo realizado ayer, también fueron asegurados un inmueble, 23 tractocamiones, 70 remolques tipo plataforma, 23 dollys, un autotanque, 2 remolques tipo caja seca, 2 remolques tipo caja refrigerada, cero remolques tipo pipa, una retroexcavadora, 3 frac tanks, 9 tanques cisterna y 2 pick up.

Además, fueron incautados una motocicleta, 3 cisternas, 3 cisternas subterráneas y 5 bombas despachadoras.

“Así mismo se realizó la detención de dos presuntos infractores de la ley”, dijeron.

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La Secretaría de Marina informó que, a través de la Armada de México y por conducto de la Primera Zona Naval, brindó apoyo a la Fiscalía General de la República durante la diligencia ministerial ejecutada en una distribuidora de combustible ubicada en el municipio de Altamira.

GOLPE AL ROBO DE COMBUSTIBLE EN TAMAULIPAS

En marzo de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre uno de los principales golpes contra el robo de combustible en el sur de Tamaulipas, tras reportar el decomiso de 10 millones de litros de diésel, además de casi 200 contenedores y 23 tractocamiones, en Tampico y Altamira, el 19 de ese mes.

Apenas el 10 de agosto pasado, cerca de 350 litros de hidrocarburo presuntamente ilegal fueron asegurados y 14 personas fueron detenidas durante operativos de fuerzas federales en Güémez, cerca de Ciudad Victoria, y en Matamoros.

El 24 de julio de 2026, la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, reveló el aseguramiento de un inmueble en esta ciudad fronteriza que contaba con infraestructura para el procesamiento, almacenamiento y transportación de gasolinas y diésel, en un hecho considerado sin precedente en Tamaulipas.

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En esa ocasión fueron asegurados 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos, cantidad que representaría un récord en el estado.

Un día después, un segundo predio ubicado en una zona rural de Reynosa, con características similares al sitio donde fue localizada una presunta minirrefinería reportada el viernes anterior, fue asegurado por la FGR tras un cateo realizado por elementos del Ejército y autoridades del Gabinete de Seguridad, informó la Vocería de la Octava Zona Militar.

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