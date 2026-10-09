Refuerzan Coahuila y Nuevo León vigilancia en zonas limítrofes

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    Refuerzan Coahuila y Nuevo León vigilancia en zonas limítrofes
    Elementos de corporaciones estatales y federales participaron en el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje entre Coahuila y Nuevo León. CORTESÍA

El operativo incluyó patrullajes en carreteras, caminos y comunidades de ambos estados, con apoyo de fuerzas federales

Los gobiernos de Coahuila y Nuevo León desplegaron más de mil 500 elementos de distintas corporaciones como parte del Operativo Espejo de Prevención y Blindaje, con patrullajes coordinados en carreteras, caminos, brechas, comunidades y zonas limítrofes de ambas entidades.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que en estas acciones participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, las fiscalías y las policías estatales, con el propósito de reforzar la vigilancia y prevenir actividades delictivas en la región.

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“Como parte de nuestra estrategia de seguridad para seguir blindando Coahuila, hoy en equipo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, las Fiscalías y Policías Estatales de Nuevo León y Coahuila implementamos un operativo conjunto en las colindancias de nuestros Estados”, señaló.

$!Más de mil 500 elementos fueron desplegados en siete municipios de Coahuila para reforzar los patrullajes y la vigilancia.
Más de mil 500 elementos fueron desplegados en siete municipios de Coahuila para reforzar los patrullajes y la vigilancia. CORTESÍA

El mandatario agradeció la participación de las instituciones y sostuvo que la coordinación busca mantener la seguridad, el orden y la tranquilidad en Coahuila.

DESPLIEGAN FUERZAS EN SIETE MUNICIPIOS

En representación de Coahuila, el operativo fue encabezado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, mientras que por Nuevo León participó el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas.

El despliegue estatal fue coordinado por el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, y el subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores. Los elementos realizaron recorridos en puntos estratégicos de Saltillo, Arteaga, Candela, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo y Juárez.

Fernández Montañez destacó que la colaboración entre ambas entidades, con el respaldo de las instituciones federales, permite fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante posibles riesgos.

$!Autoridades de Coahuila y Nuevo León coordinaron acciones de seguridad en carreteras, caminos y comunidades de la zona limítrofe.
Autoridades de Coahuila y Nuevo León coordinaron acciones de seguridad en carreteras, caminos y comunidades de la zona limítrofe. CORTESÍA

Afirmó que los resultados en materia de seguridad dependen del trabajo permanente, la planeación y la coordinación entre las corporaciones responsables de proteger a la población.

El fiscal también señaló que Coahuila mantiene indicadores favorables en las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre ellas las encuestas ENVIPE y ENSU, que evalúan distintos aspectos relacionados con la seguridad y la percepción ciudadana.

BUSCAN MANTENER LA COORDINACIÓN

El operativo forma parte de las estrategias definidas en la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, en la que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

$!El operativo contó con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las policías estatales.
El operativo contó con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las policías estatales. CORTESÍA

Fernández Montañez reiteró que la estrategia estatal contempla mantener la presencia policial en todas las regiones y reforzar la colaboración con entidades vecinas. También reconoció el respaldo del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Por su parte, Escamilla Vargas afirmó que Coahuila es un aliado de Nuevo León en materia de seguridad y refrendó la disposición de su gobierno para compartir información, sumar capacidades y mantener los operativos conjuntos.

$!La Policía Estatal de Coahuila participó en el operativo.
La Policía Estatal de Coahuila participó en el operativo. CORTESÍA

En el despliegue participaron también el general Jorge González Gálvez, comandante de la VI Zona Militar, y el comisario general de Fuerza Civil de Nuevo León, Adolfo Flores Pader, además de representantes de otras corporaciones.

Ambos gobiernos señalaron que mantendrán la colaboración en las zonas fronterizas para fortalecer la prevención del delito y la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

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