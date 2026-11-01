Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo a un año de su ausencia con emotivo mensaje

Grecia Quiroz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales a casi un año del fallecimiento de Carlos Manzo. En la publicación de su cuenta de Facebook, recordó los momentos previos al festival en Uruapan y destacó el impacto que dejó el exalcalde en su familia y en la vida pública.

La lucha por la paz y el legado social fueron los puntos centrales de su pronunciamiento. Quiroz subrayó la cercanía que Manzo mantuvo con la gente, su visión del servicio público y las convicciones que guiaron su trayectoria política.

Continuar con sus ideales es el compromiso clave expresado por Grecia Quiroz. En su texto afirmó que la memoria de Carlos Manzo perdura en la ciudadanía y aseguró que seguirá adelante con la causa que compartían.

ANIVERSARIO Y CONVOCATORIA A MARCHA PACÍFICA

Una marcha en memoria del exalcalde fue convocada en Uruapan en el marco del primer aniversario luctuoso. La movilización pacífica contempla un recorrido desde el monumento a Lázaro Cárdenas hasta la Plaza de los Mártires.

El caso mantiene la atención mediática y social un año de los acontecimientos ocurridos durante las festividades de Día de Muertos. Diversos medios nacionales continúan dando seguimiento a los pronunciamientos de la familia y al desarrollo de las investigaciones.