Vinculan a proceso a dos involucrados en el asesinato de Carlos Manzo

El 12 de enero se reportó que un juez de control ordenó la vinculación a proceso, al igual que prisión preventiva oficiosa, para dos involucrados en el asesinato de Carlos Manzo, previo alcalde de Uruapan, Michoacán.

Samuel ‘N’ y Josué Eulogio ‘N’ fueron vinculados a proceso por los crímenes de homicidio calificado y lesiones dolosas. El juez de control, Luis Fernando Díaz Parra, declaró que ambos imputados obraron de manera consciente en la planeación del ataque contra el edil.

Josué Eulogio ‘N’ será trasladado al Centro de Alto Impacto, mientras que Samuel ‘N’ será llevado a El Altiplano.

Por su parte, se destacó que Samuel ‘N’ al ser exfuncionario público, participó de manera sistemática al filtrar información que contribuyó en la planeación del homicidio.