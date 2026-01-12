Vinculan a proceso a dos involucrados en el asesinato de Carlos Manzo

Samuel ‘N’, uno de los detenidos, era funcionario público en Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan

El 12 de enero se reportó que un juez de control ordenó la vinculación a proceso, al igual que prisión preventiva oficiosa, para dos involucrados en el asesinato de Carlos Manzo, previo alcalde de Uruapan, Michoacán.

Samuel ‘N’ y Josué Eulogio ‘N’ fueron vinculados a proceso por los crímenes de homicidio calificado y lesiones dolosas. El juez de control, Luis Fernando Díaz Parra, declaró que ambos imputados obraron de manera consciente en la planeación del ataque contra el edil.

Josué Eulogio ‘N’ será trasladado al Centro de Alto Impacto, mientras que Samuel ‘N’ será llevado a El Altiplano.

Por su parte, se destacó que Samuel ‘N’ al ser exfuncionario público, participó de manera sistemática al filtrar información que contribuyó en la planeación del homicidio.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

