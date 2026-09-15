Grito de Independencia 2026: Sheinbaum incluye a migrantes, pueblos afromexicanos y la democracia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la noche de este 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, donde pronunció una arenga que incluyó a personajes históricos, sectores de la población y distintos valores.

La mandataria comenzó con el tradicional llamado: “¡Mexicanos! ¡Viva la independencia!”.

Posteriormente, dedicó vivas a figuras relacionadas con la lucha por la Independencia de México.

¿A QUIÉNES MENCIONÓ SHEINBAUM EN SU GRITO?

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum nombró a Miguel Hidalgo y Costilla y a Josefa Ortiz Telléz-Girón.

También dedicó vivas a José María Morelos, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava.

Después de mencionar a estos personajes, la presidenta reconoció de manera general a quienes participaron en la lucha por la Independencia.

“¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!”, expresó desde Palacio Nacional.