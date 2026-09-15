Grito de Independencia 2026: Sheinbaum incluye a migrantes, pueblos afromexicanos y la democracia
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Claudia Sheinbaum encabezó el Grito de Independencia desde Palacio Nacional y dedicó sus vivas a héroes y heroínas de la Independencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la noche de este 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, donde pronunció una arenga que incluyó a personajes históricos, sectores de la población y distintos valores.
La mandataria comenzó con el tradicional llamado: “¡Mexicanos! ¡Viva la independencia!”.
Posteriormente, dedicó vivas a figuras relacionadas con la lucha por la Independencia de México.
¿A QUIÉNES MENCIONÓ SHEINBAUM EN SU GRITO?
Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum nombró a Miguel Hidalgo y Costilla y a Josefa Ortiz Telléz-Girón.
También dedicó vivas a José María Morelos, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava.
Después de mencionar a estos personajes, la presidenta reconoció de manera general a quienes participaron en la lucha por la Independencia.
“¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!”, expresó desde Palacio Nacional.
SHEINBAUM LANZA VIVAS A PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS
La arenga de la presidenta también incluyó referencias a distintos grupos de la población mexicana.
Sheinbaum expresó: “¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!”.
Después dedicó un viva a las personas mexicanas que viven fuera del país.
“¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!”, dijo durante la ceremonia.
Estas expresiones formaron parte de la segunda mitad de la arenga, antes de las menciones a distintos valores.
LIBERTAD, IGUALDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA
La presidenta continuó el Grito de Independencia con vivas dedicados a la dignidad del pueblo de México y a diversos principios.
“¡Viva la dignidad del pueblo de México!”, pronunció.
A esta expresión siguieron cuatro vivas: “¡Viva la libertad!”, “¡Viva la igualdad!”, “¡Viva la justicia!” y “¡Viva la democracia!”.
Finalmente, Sheinbaum hizo referencia a la soberanía nacional con la frase:
“¡Viva México libre, independiente y soberano!”.
SHEINBAUM CIERRA CON TRES “VIVA MÉXICO”
Como cierre de la ceremonia, la presidenta pronunció en tres ocasiones la tradicional expresión “¡Viva México!”.
El Grito de Independencia de este 15 de septiembre incluyó así referencias a personajes históricos como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz Telléz-Girón, Morelos, Leona Vicario y Vicente Guerrero, además de menciones a pueblos indígenas y afromexicanos, migrantes y valores como la libertad, igualdad, justicia y democracia.