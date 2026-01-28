Grupo armado intenta robar el hotel ‘Diamante K’ de Roberto Palazuelos en Tulum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Grupo armado intenta robar el hotel ‘Diamante K’ de Roberto Palazuelos en Tulum
    Cuatro personas intentaron asaltar el hotel Diamante K, propiedad del actor Roberto Palazuelos, localizado en la zona costera de Tulum, Quintana Roo, dentro del área natural protegida del Parque Jaguar. X | REDES SOCIALES

El actor mexicano reconoció la “rápida detención” del grupo que ingresó a su hotel en Quintana Roo

Cuatro personas intentaron asaltar el hotel Diamante K, propiedad del actor Roberto Palazuelos, localizado en la zona costera de Tulum, Quintana Roo, dentro del área natural protegida del Parque Jaguar.

El actor, mediante su cuenta de X, confirmó lo ocurrido y reconoció la reacción de las autoridades locales.

Fue el mismo ‘Diamante Negro’, quien informó en sus redes sociales que el “grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo”.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL HOTEL DIAMANTE K?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles, cuando tres hombres y una mujer ingresaron al inmueble y amagaron a un trabajador del hotel para exigirle las llaves del lugar.

Al negarse, el empleado fue agredido físicamente, tras lo cual las personas involucradas huyeron del sitio, de acuerdo con información de medios de comunicación.

FGE informó que, tras el reporte de los hechos, se activaron acciones inmediatas de investigación, que incluyeron labores de inteligencia y la revisión de registros de videovigilancia.

Estas diligencias permitieron identificar a las personas presuntamente responsables y proceder a su detención por los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas.

NINGÚN HUÉSPED AMAGADO; TRABAJADOR LESIONADO FUE ATENDIDO

Autoridades precisaron que, derivado de este intento de robo, ningún huésped resultó afectado.

El trabajador lesionado, cuya identidad se mantiene reservada, fue atendido conforme a los protocolos correspondientes.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de robo en grado de tentativa, así como por lesiones calificadas.

Será esta autoridad la que determine su situación jurídica dentro del plazo que marca la ley.

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Palazuelos reconoció la “rápida detención” del grupo que ingresó a su hotel: “Felicito al equipo de Inteligencia que (la) logró”, expresó el famoso actor.

Cuatro personas intentaron asaltar el hotel Diamante K, propiedad del actor Roberto Palazuelos, localizado en la zona costera de Tulum, Quintana Roo, dentro del área natural protegida del Parque Jaguar.

El actor, mediante su cuenta de X, confirmó lo ocurrido y reconoció la reacción de las autoridades locales.

Fue el mismo ‘Diamante Negro’, quien informó en sus redes sociales que el “grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo”.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten de un repunte de robo a camiones de carga en rutas al AIFA

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL HOTEL DIAMANTE K?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles, cuando tres hombres y una mujer ingresaron al inmueble y amagaron a un trabajador del hotel para exigirle las llaves del lugar.

Al negarse, el empleado fue agredido físicamente, tras lo cual las personas involucradas huyeron del sitio, de acuerdo con información de medios de comunicación.

FGE informó que, tras el reporte de los hechos, se activaron acciones inmediatas de investigación, que incluyeron labores de inteligencia y la revisión de registros de videovigilancia.

Estas diligencias permitieron identificar a las personas presuntamente responsables y proceder a su detención por los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas.

TE PUEDE INTERESAR: Roberto Palazuelos desmiente a Profeco sobre clausura de su Hotel Diamante K en Tulum: ‘te mintieron, papi’

NINGÚN HUÉSPED AMAGADO; TRABAJADOR LESIONADO FUE ATENDIDO

Autoridades precisaron que, derivado de este intento de robo, ningún huésped resultó afectado.

El trabajador lesionado, cuya identidad se mantiene reservada, fue atendido conforme a los protocolos correspondientes.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de robo en grado de tentativa, así como por lesiones calificadas.

Será esta autoridad la que determine su situación jurídica dentro del plazo que marca la ley.

TE PUEDE INTERESAR: Recuerda Roberto Palazuelos ‘humilde’ temporada como migrante en Londres: ‘lavaba los platos con el Rolex’

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Palazuelos reconoció la “rápida detención” del grupo que ingresó a su hotel: “Felicito al equipo de Inteligencia que (la) logró”, expresó el famoso actor mexicano.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos
hoteles

Localizaciones


Quintana Roo
Tulum
México

Personajes


Roberto Palazuelos

Organizaciones


FGE

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso.

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía.

Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda
La Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google.

Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
El presidente Donald Trump habla antes de firmar un memorando presidencial que impone aranceles y restricciones a la inversión en China en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca en Washington.

Después de tres meses, la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
Restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia (Satena) accidentado este miércoles, en Norte de Santander, Colombia.

Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes