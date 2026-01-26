Advierten de un repunte de robo a camiones de carga en rutas al AIFA
COMPARTIR
TEMAS
Las carpetas de investigación por diversos delitos pasaron de 4 mil 980 en 2020 a 7 mil 128 en 2025; en robo de vehículos, subieron de 474 a 554 en el mismo periodo
Transportistas y autoridades locales advierten un repunte en el robo a camiones de carga en los accesos viales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), principalmente en la México-Pachuca (85/85D), conexiones al Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y ramales hacia Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Tonanitla, Ecatepec (Edomex) y Tizayuca (Hidalgo).
Datos del Observatorio Nacional Ciudadano muestran que en Zumpango -donde se ubica el AIFA- las carpetas de investigación por diversos delitos pasaron de 4 mil 980 en 2020 a 7 mil 128 en 2025; en robo de vehículos, subieron de 474 a 554 en el mismo periodo.
TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a facturero Álvarez Puga con red de espionaje en Michoacán mediante contrato millonario
Aunque el Gobierno del Estado de México presume una baja de delitos, empresas de riesgo y gremios reportan incidencia sostenida en el anillo logístico del aeropuerto.
“Antes sí había robo, pero ahorita se ha disparado bastante, no hay vigilancia”, dijo a REFORMA un integrante del Sindicato de Transporte y Cemento. Añadió que la lateral de Tonanitla ya es “punto rojo”.
En 2025, el Edomex encabezó el robo de transporte con 20 mil 856 unidades sus traídas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En junio, 74.9 por ciento de los habitantes de Zumpango dijo sentirse inseguro, un alza de 17.7 puntos frente a marzo, según la Encuesta de Seguridad del INEGI.
El 17 de diciembre pasado, la dirección de Combate al Robo de Vehículos y Transporte recuperó un contenedor con tabaco valuado en 48 millones de pesos.
“El robo se ha incrementado con el traslado de rutas del AICM al AIFA, con patrones más violentos”, alertó Óscar de la Cruz, secretario de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS), quien estimó un alza de 23 por ciento anual en los robos en Edomex.
Empresas de riesgos señalan que la entidad concentra 20 por ciento del robo de carga nacional, sólo detrás de Puebla, y Canacar advierte que en el país ocurre un robo cada 50 minutos.
Los ataques se concentran en la México-Pachuca, ramales al Circuito Exterior y entronques con Arco Norte.
Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Tonanitla y Tizayuca registran flujos de última milla hacia el AIFA.
Cuautitlán Izcalli y Naucalpan figuran entre los municipios con más carpetas por robo a transportista.
Agentes de la Secretaría de Seguridad del Edomex denunciaron a REFORMA colusión de mandos, cobro de cuotas y discrecionalidad en revisiones que facilitaría el robo de carga. También acusaron “arreglos” con la operadora del CEM, Aleatica, para tolerar extorsiones en tramos y casetas.
Además, AMESIS alertó que en noviembre, el Edomex concentró 23 por ciento de los robos a automovilistas y transporte en carretera; se contabilizaron 358 casos.
La recuperación alcanzó 95 por ciento cuando la alerta se emitió en los primeros 30 minutos, dijo.