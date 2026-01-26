$!Advierten de un repunte de robo a camiones de carga en rutas al AIFA

Transportistas y autoridades locales advierten un repunte en el robo a camiones de carga en los accesos viales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), principalmente en la México-Pachuca (85/85D), conexiones al Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y ramales hacia Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Tonanitla, Ecatepec (Edomex) y Tizayuca (Hidalgo).

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano muestran que en Zumpango -donde se ubica el AIFA- las carpetas de investigación por diversos delitos pasaron de 4 mil 980 en 2020 a 7 mil 128 en 2025; en robo de vehículos, subieron de 474 a 554 en el mismo periodo.

Aunque el Gobierno del Estado de México presume una baja de delitos, empresas de riesgo y gremios reportan incidencia sostenida en el anillo logístico del aeropuerto.

“Antes sí había robo, pero ahorita se ha disparado bastante, no hay vigilancia”, dijo a REFORMA un integrante del Sindicato de Transporte y Cemento. Añadió que la lateral de Tonanitla ya es “punto rojo”.

En 2025, el Edomex encabezó el robo de transporte con 20 mil 856 unidades sus traídas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.